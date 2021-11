Analizan exhorto a Salud Federal en torno a la vacunación de menores contra el Covid-19

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 29 de noviembre de 2021.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza un exhorto al titular de la Secretaría de Salud federal para que desista del recurso de revisión contra la resolución del Juez Séptimo de Distrito, y proceda cuanto antes a vacunar a los menores de entre 11 y 17 años sin características de comorbilidad.

En el acuerdo que fue leído por la diputada Yanelly Hernández Martínez en representación del Grupo Parlamentario del PRD, se señala que el pasado 7 de octubre el Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, ordenó al Gobierno Federal modificar la Política Nacional de Vacunación Anti- Covid-19 y considerar a todos los menores, incluso a los que no tienen riesgos de enfermar de gravedad.

Sin embargo, añade que el titular de la Secretaría de Gobernación declaró que dicho fallo es un exceso y una estrategia de desprestigio en contra de la campaña de vacunación. Ante esto, la legisladora refiere que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en el mes de agosto fue cuando más niños, niñas y adolescentes perdieron la vida por el citado mal.

Agregó que, según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al 17 de octubre de este año 78 mil 823 niños y adolescentes se han contagiado de Covid-19, de los cuales 762 perdieron la vida.

Expuso que, no obstante que el Gobierno Federal anunció que aplicaría la vacuna contra el Covid a menores de 15 a 17 años sin comorbilidades, habiendo iniciado el pre registro el pasado 19 de noviembre, “aún no se da cumplimiento al mandato del juez, porque no vacunar a todos nuestros menores constituye un acto de discriminación y/o violación de sus derechos”.

Por lo anterior, llamó a no escatimar recursos para disminuir los contagios por Covid de los infantes, y propuso exhortar al titular de la Secretaría de Salud federal, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, para que desista del recurso de revisión contra la resolución del Juez Séptimo de Distrito, y proceda cuanto antes al proceso de vacunación de menores entre 12 y 17 años sin características de comorbilidad.