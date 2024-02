Inaugura Saldaña nuevo edificio en Derecho Chilpancingo

Anuncio

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, inauguró un nuevo edificio de tres niveles en la Facultad de Derecho Chilpancingo, que cuenta con 15 aulas y un módulo sanitario que beneficiará a más de 3 mil 400 estudiantes.

Acompañado por el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Raymundo Casarrubias Vázquez y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán (ambos egresados de esta facultad), así como las diputadas Estrella de la Paz Bernal y Leticia Mosso Hernández, profesores y estudiantes, Javier Saldaña Almazán cortó el listón inaugural.

En su mensaje, el rector de la máxima casa de estudios dijo la UAGro ya no es aquella universidad de palapa “como nos conocían antes” porque “hemos transformado la infraestructura de la institución en sólo diez años y no hay ni una escuela que no tenga, al menos, una obra nueva”, dijo.

Saldaña Almazán llamó a los universitarios a continuar en la ruta de la unidad porque eso ha permitido consolidar avances significativos.

Afirmó que en el pasado los universitarios estaban más preocupados en los conflictos y en las peleas internas, hechos que atrasó a la UAGro, pero con mucho esfuerzo y en unidad “hemos salido adelante, gestionando recursos, ganando proyectos para lograr lo que hoy tenemos ahora, espacios dignos para los estudiantes”.

Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado, Raymundo Casarrubias Vázquez afirmó que Javier Saldaña Almazán tiene amplia experiencia y ha tenido la visión de consolidar a la UAGro con “edificios dignos y hoy vemos una universidad más fuerte y con mejor infraestructura”.

Señaló que hoy, los jóvenes egresan más preparados y que Saldaña Almazán “ha demostrado ser un hombre que tiene la visión de que le vaya bien a la UAGro” y una visión más allá que “le vaya bien a Guerrero”.

Por su parte, la diputada local Leticia Mosso Hernández también reconoció el trabajo que ha realizado el rector en los últimos años al frente de la UAGro y lo definió como “un hombre que le apuesta a la educación y que cree plenamente en los jóvenes”.