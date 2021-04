Ya basta de los mismos de siempre; sentencia Luisa Fontova en su arranque campaña

Acapulco Gro; a 24 de abril de 2021.- “Vamos a decir todos ya basta, ya basta a los mismos de siempre, ya basta de seguir permitiendo que nos vean la cara, ya basta de vivir a costa de todos nosotros, ya basta de tanto abuso, ya no lo vamos a permitir”, declaró la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de Acapulco, Luisa Fernanda Fontova Torreblanca.

La candidata del blanquiazul señaló que es momento de “sacar del gobierno a la clase política mañosa, caduca, que solo sirve a sus intereses personales” y que se ha olvidado de atender las necesidades básicas de los acapulqueños.

Fontova Torreblanca convocó a utilizar la credencial de elector como el arma para dejar fuera a esa clase política “de una vez por todas”, por lo que reprochó que los que hoy gobiernan no pueden velar por la salud, cuando no se tiene agua en los hospitales; no puede haber desarrollo si no se cuenta con el vital líquido en los hogares y sitios turísticos y no se puede hablar de educación si esta tampoco la hay en las escuelas.

Además, advirtió que este 6 de junio “vamos a aguarle su fiestecita porque se cobrará la factura a través del voto a los que con mentiras y engaños prometieron una 4t y terminaron poniéndonos varios cuatrotes”.

Durante su discurso, en un centro social en el corazón de la zona turística, Luisa Fontova recalcó que Acapulco merece gobiernos honestos que sean encabezados por mujeres y que estos no sean cómplices de la corrupción y den la cara a los ciudadanos siempre.

Reiteró que los acapulqueños se encuentran hartos de la corrupción y la extorsión, de la cual forman parte funcionarios municipales que lastiman los negocios establecidos.

“Somos más los ciudadanos de bien que los delincuentes que aún son minoría, por eso también vamos a decirle ya basta”, acotó.

Finalmente, la candidata ciudadana del PAN señaló que quiere ser alcaldesa porque ama a Acapulco, la tierra que la vio nacer. Además, recalcó que cree firmemente en “que su gente no debe de seguir viviendo con miedo, sin ser presa fácil de los delincuentes comunes y peor aún, de los delincuentes de cuello blanco”.

Durante su arranque se campaña, Luisa Fontova estuvo acompañada por el dirigente estatal del partido, Eloy Salmerón Díaz; por la delgada nacional del blanquiazul en Guerrero, Yolanda Valladares Valle y el dirigente municipal en Acapulco, Jorge Elías Catalán Ávila.

Además, la acompañaron los integrantes de su planilla, así como los candidatos a diputados locales de los distritos de Acapulco.