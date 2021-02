Vídeo: Para dejar el semáforo rojo, pide Adela Román mayor participación social

Acapulco Gro; a 15 de febrero de 2021.- Al dar a conocer las cifras por contagios y decesos de COVID-19, pandemia que mantiene a Guerrero y Guanajuato como los únicos estados del país en fase roja del semáforo epidemiológico, la presidenta municipal Adela Román Ocampo demandó mayor responsabilidad y solidaridad ciudadana para superar la crisis sanitaria.

Bajo extremas medidas de prevención, acompañada de funcionarios que realizan acciones permanentes para mitigar efectos del virus SARS-CoV-2, la alcaldesa presentó un balance de las tareas realizadas en la última semana para desinfectar espacios públicos y concientizar a la población para frenar contagios en Acapulco, donde se tiene un récord de 14 mil 134 casos positivos acumulados y mil 520 decesos.

Román Ocampo reiteró la necesidad de reforzar las medidas preventivas para no poner en riesgo la salud y la vida, en especial de las personas de la tercera edad. “Si es necesario, no salgas de tu casa ni organices fiestas o reuniones. Estamos en semáforo rojo porque no hemos entendido la dimensión de este problema que agobia a la humanidad”, expresó a manera de invitación a la población.

Señaló que las 300 tumbas que se prepararon inicialmente en el panteón de El Palmar para apoyar de manera gratuita a los deudos para inhumar cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, ya se ocuparon y se dispondrá de 150 espacios individuales más para apoyar a las familias de bajos recursos económicos.

Con relación a las vacunas contra el Coronavirus, la máxima autoridad en el municipio destacó que la próxima semana se empezarán a aplicar las dosis en Acapulco, comenzando con los adultos mayores de 60 años y el personal de Salud que está expuesto a contagiarse en servicio, ante lo cual pidió a todas y todos cuidar la salud y la vida, para superar el semáforo rojo y reactivar la actividad económica.

Antes, la directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal dijo que Acapulco registra 14 mil 134 casos de contagios y mil 520 decesos, y aunque hay un ligero aumento en ambos casos, precisó que las medidas sanitarias se están cumpliendo y que se requiere mayor compromiso social, así como acudir a los módulos para la detección temprana de quienes tengan sospecha de contagio para que sean atendidos a tiempo y eviten la muerte.

Por su parte, el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera indicó que se continúan supervisando hoteles y restaurantes para que apliquen los lineamientos sanitarios, además de continuar con los operativos en conjunto con Salud Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve), para prevenir y concientizar a residentes y turistas sobre la importancia de acatar las medidas preventivas y así ofrecer un lugar seguro a los visitantes.

En su intervención, el director del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco (Capta), Jondalar Castillo Ledezma, resaltó que como resultado de los operativos que se realizan para prevenir el COVID-19, la dirección de Reglamentos y Espectáculos ha realizado 256 clausuras y han entregado más de tres mil notificaciones a negocios que no acatan el reglamento sanitario.

Destacó que con el apoyo del número telefónico 911, donde se reportan fiestas clandestinas, en la semana que concluyó se dispersaron 10 reuniones sociales, por lo que reiteró el llamado a la población para que tomen conciencia y se pueda vencer a la pandemia, acatando los protocolos de salud.