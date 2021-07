Acapulco Gro; a 21 de julio de 2021.- El Gobierno de Acapulco, a través de la dirección de Salud Municipal, realizará alrededor de 240 consultas y cirugías a la población acapulqueña para atender diversos casos de enfermedades dermatológicas y quemaduras en la piel.

Roxana Tapia Carbajal, encargada de la salud del municipio, explicó que una brigada de médicos especialistas en dermatología y micología, encabezados por el ícono mexicano de talla internacional, Roberto Arenas Guzmán, ofrecerán sus servicios de manera gratuita a personas que lo requieran, los días 30 y 31 de este mes.

Indicó que esta labor altruista está enfocada a casos de personas de bajos recursos económicos que no tienen la posibilidad de recibir esta atención, ya sea porque no hay médicos especialistas en Guerrero o porque no se cuenta con un hospital de tercer nivel.

“La idea principal de esta organización es enseñar a los médicos de primer contacto a detectar el cáncer de piel a temprano tiempo o en etapas iniciales para tener mejores pronósticos para los pacientes”, destacó en entrevista Tapia Carbajal.

Agregó que se brindarán consultas, tratamientos y biopsias gratuitas, así como casos de acné patológico, padecimiento muy común entre adolescentes y jóvenes.

Finalmente, la doctora Roxana Tapia exhortó a la población a aprovechar estos servicios médicos, de los cuales se prevé que cada uno de los especialistas atienda hasta 20 casos por día.