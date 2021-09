Vídeo: “Los retos son grandes, las fortalezas muchas”: Abelina López Rodríguez

Anuncio

Acapulco Gro; a 30 de septiembre de 2021.- La presidenta constitucional Abelina López Rodríguez, asumió este jueves, la responsabilidad de gobernar Acapulco.

A las 12:24 horas, se declaró formal y legalmente realizado el traspaso del poder al honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, para el periodo 2021 – 2024.

“Los retos son grandes, las fortalezas muchas, he dicho que he crecido en la adversidad, me gustan los retos y este es un reto para gobernar Acapulco”, precisó la alcaldesa constitucional.

En la ceremonia Abelina López Rodríguez, recibió de manos de la alcaldesa saliente Adela Román, las llaves de la ciudad, así como la bandera de Acapulco de Juárez.

Abelina López afirmó que, para gobernar Acapulco, se requiere de la suma de todos.