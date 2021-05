Vídeo: Firma Ricardo Astudillo Calvo compromisos a favor del bienestar de la niñez

Acapulco Gro; a 21 del 2021.- Ricardo Astudillo Calvo, candidato a la diputación local por el séptimo distrito de Acapulco, de la coalición PRI-PRD, es el primero de los aspirantes de la entidad en firmar el convenio de candidaturas por la niñez 2021, con el que se pretende erradicar la violencia y generar desarrollo en comunidades sustentables.

Durante la signa de dicho convenio, Astudillo Calvo quien fue acompañado por la directora regional de World Vision México, Esmeralda Reyes Limón y la Presidenta de la AC Grupo Toronjil, vinculación con World Vision en Guerrero, Verónica Wences Martínez, firmó los ocho compromisos de esta agenda para eliminar estos agravios.

En el evento, el maestro Ricardo Astudillo, hizo el compromiso de “promover una agenda legislativa que fortalezca la protección de las niñas y niños guerrerenses”, así como “luchar por la prohibición legal del castigo corporal en todos los entornos”, porque “la violencia es inaceptable, ¡punto!”.

El aspirante de la alianza “Va por Guerrero”, dijo que luego de tomar protesta legislativa, “impulsaré reformas para fortalecer las estrategias de coordinación, prevención y respuestas a la violencia contra la niñez entre los tres niveles de gobierno”.

Afirmó que en sus acciones incrementará las capacidades operativas, formativas y presupuestales de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y fortalecerá los servicios esenciales para atender y apoyar psicológica y emocionalmente a niñas y niños sobrevivientes de la violencia.

Insistió que “los males sociales se combaten en casa” y resaltó que por ello “potenciaré, en términos de contenidos, difusión y alcance, los programas para la crianza positiva e intervenciones oportunas para revertir los primeros escenarios de violencia en el entorno familiar”.

Inquieto por lo sucedido a 24 millones de infantes, adolescentes y jóvenes en México, hizo el compromiso para alzar la voz y evitar cualquier tipo de violencia que afecte a estos segmentos de la población.

“Si no estamos aquí para ser la voz de un niño que ha sido maltratado, que vive en la pobreza, que come cuando puede o que duerme donde caiga… no vale la pena estar aquí. World Vision nos dice que 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México han experimentado al menos una forma de violencia”, recordó.

Aseguró que, en la actualidad, “todos quienes estamos en una posición de ser escuchados, tenemos la obligación social y moral de ser la voz de quienes viven en un grito desesperado y no son tomados en cuenta” y propuso “quitarnos de la cabeza la idea de que sí lo hacemos, es porque algo nos van a quitar o hay algo que tenemos que sacrificar”, porque eso está “más alejado de la realidad”.

“Nada malo, ni nada que sacrificar hay cuando nuestras acciones son guiadas por los principios de la generosidad, la solidaridad, el compromiso social y la vocación de servicio. Pensar, sentir y actuar bajo estos principios es impulsar un verdadero cambio que no le quita nada a nadie, al contrario, nos beneficia a todos”, consideró.

El aspirante a la diputación local por el Distrito 7, dijo “nadie tiene derecho a actuar por encima de cualquier ser humano, solo porque considera que su raza, su manera de pensar o su posición económica es superior a la de los demás. Eso es impunidad, eso es injusticia”.

“Y la impunidad y la injustica son todavía más aberrantes cuando de por medio está la vida de un niño que ha sido maltratado, humillado o hecho a un lado como si no existiera, dejándolo en la peor de las vulnerabilidades: el abandono. Si no estamos en este mundo para cambiar esto, y muchas injusticas más, no vale la pena entonces estar aquí”, concluyó.