Vídeo: Después de casi dos años regresa el turismo de Cruceros a Acapulco

Acapulco Gro; a 11 de enero del 2022.- Luego de casi dos años de suspenderse el arribo de Cruceros al puerto de Acapulco como consecuencia de la pandemia por Covid-19, este martes arribó el navío “Seven Seas Mariner” procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, con 460 pasajeros y 445 tripulantes a bordo, quienes se estima que dejarán una derrama económica de casi cinco millones de pesos durante las 8 horas que permanecerán visitando este destino de playa.

Con el arribó del “Seven Seas Mariner” que es el primero de tres barcos que se tienen programados para visitar Acapulco durante el mes de enero, se oficializa el inició de la temporada de cruceros 2022, en los destinos vacacionales de Guerrero, donde se tienen contemplados recibir un total de 14 navíos antes de que concluya el presente año.

Bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad, autoridades del sector turístico estatal y local dieron la bienvenida a los visitantes y tripulantes del “Seven Seas Mariner” que navega con bandera de las Bahamas y bajo las órdenes del capitán Aivo Palm, quien a nombre de su tripulación recibió un reconocimiento por su visita a este destino turístico.

Por su parte, los visitantes fueron recibidos con música tradicional de Guerrero y bailables típicos de la región, mientras que personal de turismo estatal y municipal realizaron la toma de temperatura corporal y entregaron frascos con gel antibacterial, así como de trípticos informativos donde se les recordaba las medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia.

El secretario de turismo estatal Santos Ramírez Cuevas, aseguró que ninguno de los pasajeros o tripulantes de este primer Crucero está enfermo o presentan algún síntoma relacionado con el Covid-19, lo cual fue avalado por representantes de Salud Internacional quienes previamente abordaron el barco y revisaron minuciosamente la bitácora de viaje, confirmando que no había registros de personas que hubieran estado enfermas o aisladas, por lo que se permitió el atraque del navío sin ninguna restricción.

“Cada capitán lleva una bitácora de todo lo que sucede a bordo de su navío y esta debe ser cien por ciento real, porque si no lo hace de esa manera e incurre en alguna omisión, puede ser sancionado penalmente e incluso hasta retirado definitivamente de su actividad”, detalló Ramírez Cuevas.

El funcionario estatal señaló que, a diferencia de otros destinos turísticos del país donde se han cancelado la llegada de estos barcos con visitantes internacionales, en Acapulco se mantienen confirmadas los arribos de diferentes navíos como son el “Ms Seven Seas Explorer, “Crystal Serenity”, “Minerva”, “Spirit of Adventure”, “Golden Horizon”, Silversea”, “Norwegian Encoré”, “Ms Seven Seas Mariner”, “Norwegian Jewel” y “Ms Seven Seas Splendor”, entre otros, los cuales sin duda coadyuvaran en la recuperación económica de este sector en Guerrero.