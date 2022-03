Vídeo: Demolerá Ayuntamiento vivienda afectada por sismo en la Laja

Anuncio

Acapulco Gro; a 16 de marzo de 2022.- Debido a los trabajos de demolición que realizarán a una vivienda afectada por el sismo de 7.1 grados, en escala de Richter, ocurrido en septiembre pasado, personal de Protección Civil y de Seguridad Pública (SSP), cerraron esta mañana un carril de la avenida Ruiz Cortines, a la altura de La Laja.

El titular de la Coordinación de Protección Civil, informó que la decisión fue tomada para prevenir un accidente y que dando seguimiento se percataron que en un inicio la vivienda se encontraba “colgada” hacia la avenida con una separación de 2 centímetros y la última revisión indica que el inmueble ha tenido mayor desplazamiento, por ello iniciarán con la demolición para prevenir que el inmueble caiga.

“Cuando llegamos la casa, se veía un poco inclinada y no representaba para nosotros un riesgo inminente en ese momento, pero ahorita en la actualidad vemos que ya el deslizamiento es como de 20 centímetros y no podemos estar nosotros esperando a que se nos venga, tengo que cerrar por propia seguridad, ya lo platiqué con los locatarios, no podemos caer en la irresponsabilidad”.

Reiteró que el Ayuntamiento ha actuado, realizó una obra de mitigación en la parte alta de la vivienda, la empresa encargada de los trabajos le ha quitado peso con el retiro de herrerías y más, se colocaron 3 tensores para sujetarla en la parte trasera, sin embargo, no han sido suficientes.

“Vamos a irla demoliendo poco a poco, para ir quitándole peso, ya se está haciendo en la parte de arriba, hasta que se concluyan los trabajos vamos a tener cerrado este carril y bien protegido, con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, con Tránsito, es la indicación que ha dado la alcaldesa”.

El sentido que conecta a la Y con dirección a la avenida Constituyentes es el que se mantendrá cerrado hasta concluir los trabajos, personal de la SSP arrancó un operativo vial en la zona para dar mayor vialidad, de acuerdo a las pláticas con vendedores del mercado de La Laja no se permitirá estacionar vehículos sobre la avenida para no entorpecer la movilidad.

En la parte baja de la obra se colocaron algunos contenedores de metal con malla de acero, además se montó un tapial con madera para evitar que los desechos de la construcción lleguen al otro extremo de la calle.