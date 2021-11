Vídeo: Acapulco alcanzó el 62 por ciento de ocupación hotelera este fin de semana

Anuncio

Acapulco Gro; a 21 de noviembre de 2021.- El puerto de Acapulco continúa con la tendencia de ocupaciones hoteleras por arriba del 60 por ciento en fines de semana, lo que representa una reactivación económica para este destino turístico, con miras a la próxima temporada vacacional decembrina.

El municipio reportó una ocupación del 62 por ciento, por lo que sus números incrementaron con relación al sábado, que reportó 56.9 por ciento de cuartos de hotel ocupados.

Por zonas, la Dorada alcanzó un aforo del 69.8 por ciento, mientras que la Tradicional o Náutica llegó al 56 por ciento y la Diamante estuvo al 47.7 por ciento de su capacidad.

La visitante de Cuautla, Morelos, Modesta González Ramírez, comentó que visita Acapulco casi cada año para admirar la belleza de sus playas.

“Ver todo este paisaje que está muy bonito, la verdad, ahorita venimos y está tranquilo el mar, está muy bien”, dijo.

La turista Diony Benítez, procedente del Estado de México, dijo que es la primera vez que visita el puerto y aseguró que volvería, pues le gustaron tanto las playas como la comida.

El ciudadano Juan Aguilar, del Estado de México, comentó que antes de la pandemia de COVID-19, visitaban Acapulco una o dos veces al año y ahora están de regreso, pues comentó que a este destino no lo cambian por nada.

Su esposa, Graciela Ramírez, manifestó que “a mí me gusta todo de Acapulco, me gusta el mar, es el principal, el mar, la comida, se come rico, los paseos también están muy padres, a mí me encanta Acapulco, no me aburre Acapulco”, manifestó.

La joven Patricia Ramírez Valencia, afirmó que “Acapulco es bello, no hay nada como Acapulco”. Por su parte, su sobrina, Karla Ruvalcaba, procedente de Aguascalientes, y quien visitó el puerto por primera vez, manifestó su deseo de volver, sobre todo la zona Diamante, que fue el área que más le gustó.

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, ha previsto que el puerto de Acapulco estará al 100 por ciento de ocupación hotelera durante la temporada vacacional de diciembre, por lo que se continuará manteniendo los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.