Secretaria General desmiente que haya renuncias en el gabinete de la alcaldesa Abelina López

Acapulco Gro; a 07 de octubre del 2021.- La secretaria General del Ayuntamiento, Irma Graciela Lee González, desmintió que haya despidos y renuncias de funcionarios.

En entrevista, destacó que todos los funcionarios designados por la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, se mantienen trabajando de manera ardua y transparente por el bienestar de los acapulqueños.

“El gabinete está igual, los nombramientos siguen igual, como iniciamos así seguimos, estamos trabajando todos cumpliendo las directrices que ha marcado la alcaldesa y no ha habido ningún cambio en el gabinete, todos estamos trabajando, no hay renuncias, no hay despidos, no hay suspensiones, todo el gabinete estamos trabajando” destacó.

La secretaria general añadió que, por instrucción de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, los funcionarios ponen su mayor empeño para resolver las problemáticas del municipio.