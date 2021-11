Se instala por primera vez en el municipio comisión de Transparencia

Anuncio

*”El combate a la corrupción tiene que ser un trabajo coordinado”, destaca Contraloría del Estado.

Acapulco Gro; a 08 de noviembre del 2021.- Haciendo valer los principios de no mentir, no robar y no traicionar, este día fue instalada la comisión de Transparencia del Cabildo presidida por el edil Jonathan Márquez Aguilar; los regidores integrantes se comprometieron ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Guerrero y la dirección de Contraloría Municipal, a vigilar la aplicación de recursos para dar cuentas claras a la ciudadanía.

En la sala de Cabildo, Márquez Aguilar reiteró que esta es la primera vez que se instala esta comisión en el municipio y con ella se busca transparentar los recursos que se destinan a los diferentes rubros municipales para evitar el desvío y el mal uso de los mismos. Dijo habrá coordinación con los funcionarios para brindar resultados positivos.

“Seremos los vigilantes de que se cumpla en tiempo y forma todo lo relacionado a la transparencia y acceso a la información pública que por ley se tiene que acatar, estamos comprometidos en el Cabildo a coadyuvar con el Órgano de Control Interno del Municipio, poniendo en práctica los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, destacó.

En esta sesión, el Secretario Técnico de Presidencia, Jesús Castillo, reconoció a los ediles por aprobar la creación de esta comisión, deseó el mejor de los éxitos y realizó la toma de protesta a Jonathan Márquez Aguilar como presidente de la misma, como secretaria técnica a July Peláez Victoriano, y como vocales a los ediles Damaris Ruano Lucena, Manuel Añorve Aguayo, Brenda Jazmín Hernández Marino, Judith Luna Nava, Pedro Manuel Vigueras Espino y Candy Salima Salas Del Valle.

En representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda el secretario de Contraloría y Transparencia de Guerrero, Eduardo Gerardo Loria Casanova, felicitó por la creación de la nueva comisión en Acapulco, dijo era necesaria ya que desde los municipios se puede combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción.

“Sin duda la transparencia, la rendición de cuentas es uno de los ejes de este y de cualquier gobierno, todos quienes tenemos la responsabilidad de manejar recurso público, recurso que es del pueblo tenemos la obligación de hacerlo de manera transparente y rendir cuentas, me he puesto a las órdenes de la presidenta y me reitero a las órdenes de todos ustedes” dijo.

El funcionario estatal clausuró los trabajos, estuvieron presentes el Contralor del Municipio, Dante Tepetate Hernández y funcionarios de diversas dependencias municipales, así como síndicos y regidores de las diversas fracciones políticas.