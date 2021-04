Se compromete Víctor Aguirre y su estructura para fortalecer la alianza ganadora con Ricardo Taja por Acapulco

Acapulco Gro; a 24 de abril del 2021.- Víctor Aguirre Alcaide se comprometió junto con su estructura perredista, para fortalecer la alianza ganadora que encabeza Ricardo Taja Ramírez, por la alcaldía de Acapulco.

Durante un encuentro que se llevó a cabo la mañana de este sábado, Aguirre Alcaide agradeció a todos aquellos que apoyaron sus aspiraciones para buscar la nominación a la presidencia municipal de Acapulco, por la coalición PRD-PRI, pero ahora los convoco a “trabajar con todo” para llevar al triunfo a su amigo Ricardo Taja Ramírez, por ser la mejor opción para devolverle todo su esplendor a este destino de playa.

“Esto todavía no se termina. Vamos a demostrar cómo se gobierna Acapulco, sin mezquindades, sin egoísmos y siempre echados para adelante”, convocó Víctor Aguirre a sus cientos de liderazgos que se dieron cita para confirmar su respaldo en favor de la coalición “Va por Acapulco” que encabeza Ricardo Taja Ramírez.

Asimismo, el dirigente perredista aseguró que “se está construyendo una alianza ganadora sin precedentes”, en donde caminan juntos dos hombres valientes y guerreros que tienen la misma idea de ayudar a la gente de Acapulco, para multiplicar y cumplir los sueños y esperanzas de miles de ciudadanos que viven en este importante municipio.

Por su parte, el abanderado de la coalición PRI-PRD a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez pidió a los militantes y simpatizantes del PRD, que le brinden la oportunidad de ser presidente municipal, pues aun cuando recordó que, en 2018, no pudo ganar este cargo, “no se rindió y ahora no se va a rajar”.

“Hace muchos años comencé en el PRD, y por eso me siento como en casa. Me he preparado para afrontar este reto y desde ahora les digo que voy a ser el mejor amigo del Presidente de la Republica y del gobernador en turno, porque voy a trabajar con en conjunto con ellos para mejorar las condiciones de vida de todos los acapulqueños. Yo no me voy a pelear con nadie como lo hizo la actual presidenta municipal, voy a trabajar incansablemente por el bienestar de nuestras familias”, dijo.

Asimismo, reiteró su propuesta de aplicar el “borrón y cuenta nueva” para ayudar a las familias que mantengan adeudos con Capama y del impuesto predial, además de apoyar con todo a los jóvenes deportistas para que vuelvan a poner en alto el nombre de Acapulco en competencias nacionales e internacionales.

Al evento asistieron los regidores Federico García Nolasco y Mayra Reina, la candidata a diputada local en el distrito 06 por la coalición PRD-PRI, Alejandra Aguirre Sánchez y su suplente Oscar Marroquín, así como el perredista Heriberto Noriega Cantú.