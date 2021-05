Renuncia Alfonso Gutiérrez a candidatura en MC y se suma con Ricardo Astudillo

*Agradece Astudillo Calvo la adhesión.

Acapulco Gro; a 09 de mayo del 2021.- Tras recibir la adhesión del excandidato a legislador de Movimiento Ciudadano, Alfonso Gutiérrez Chavelas y su estructura, el candidato del PRI-PRD a la diputación local por el distrito 7 de Acapulco, Ricardo Astudillo Calvo, dijo que al igual que él, “Poncho” pertenece a una generación que no se rinde para alcanzar las metas trazadas.

Durante el evento realizado en la etapa 2 de la Unidad Habitacional El Coloso, donde fue acompañado por los abanderados de la alianza “Va por Guerrero” al gobierno del estado, Mario Moreno Arcos y Ricardo Taja Ramírez, a la alcaldía porteña, Poncho Gutiérrez precisó que decidió renunciar a la candidatura para sumarse al proyecto de Ricardo Astudillo.

En su mensaje, el ex integrante de Movimiento Ciudadano, dijo que respaldará con toda su estructura a los abanderados del PRI-PRD, porque representan el mejor proyecto, con seriedad y propuestas para beneficiar a los acapulqueños y guerrerenses.

Atribuyó a motivos personales su declinación a su candidatura y renuncia al partido naranja e indicó que los argumentos serán dados a conocer en una semana al tiempo de solicitar el respaldo para los aspirantes a los distintos cargos de representación popular de la alianza “Va por Guerrero”.

En su turno, Astudillo Calvo, agradeció el respaldo y dijo que la lucha por el bien común no es de una sola persona. “Como siempre lo he dicho, la lucha por Acapulco, la lucha por Guerrero, no es de una sola persona, y todas y todos quienes se quieran sumar a esta causa, siempre serán más que bienvenidos”, dijo.

Ante los miembros de la estructura de MC, Ricardo Astudillo admitió que quizá “caminando solos se llegue más rápido; sin embargo, cuando se quieren hacer cosas grandes, hay que caminar acompañados de un gran equipo”.

En su mensaje, confió que la suma de “Poncho” Gutiérrez permitirá como “consecuencia natural” “la obtención de grandes resultados para la gente del Distrito 7” de Acapulco.

Resaltó que la decisión de sumarse no fue fácil, pero ponderó que “la nuestra no es una generación que se rinde” y puso como ejemplo la gran disciplina de Alfonso que es un gran deportista que pone mucho empeño a lo que hace.

“Nos une el deporte…y ambos estamos curtidos en la disciplina, en la entrega, en la perseverancia y en el saber dejarlo todo en la cancha”. “Por eso valoro aún más su decisión, porque ha sido una decisión valiente, una decisión muy noble y sobre todas las cosas, una decisión que habla de su gran calidad cómo persona”, dijo.

Finalmente comentó que poner a Acapulco y al Distrito 7 por encima de un proyecto personal “es algo que solo lo puede hacer alguien con el carácter y la integridad de mi amigo Poncho… y esos se cuentan con los dedos de la mano”.