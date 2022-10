Recibe Abelina López al Norwegian Sun, primer crucero de la temporada

Anuncio

Acapulco Gro; a 20 de octubre del 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dio la bienvenida a más de mil 200 pasajeros y 936 tripulantes que llegaron a bordo del primer crucero de la temporada, el Norwegian Sun, proveniente de Puerto Manzanillo.

En las instalaciones de la Terminal Portuaria, la alcaldesa destacó que la llegada de visitantes es resultado del esfuerzo realizado por los tres órdenes de gobierno. Celebró el arribo de turistas y dijo que serán 7 cruceros más hasta el mes de diciembre los que visiten el puerto, por lo que “estará muy álgido el turismo en Acapulco; Acapulco va a estar a reventar”.

“Como gobierno, es motivante saber que los esfuerzos tienen resultados, esto es posible gracias a una coordinación que traemos entre los tres niveles de gobierno, unidos somos potencia para el desarrollo de Acapulco, el ver que venga turismo extranjero que arriba a Acapulco, que nuevamente Acapulco inicie a retomar la confianza perdida, eso a uno le motiva y le echa uno más ganas”, destacó.

Abelina López llamó a los ciudadanos y prestadores de servicios turísticos hacer lo que les corresponde, dar un buen trato a los turistas y no abusar, para que Acapulco se recupere, “nosotros hacer un gobierno que no robe, los policías a que no roben, que no extorsionen, los turisteros a dar buena cara, buenos tratos, se trata de que ellos se vayan llenos de emociones y nosotros seamos buenos anfitriones”.

Por su parte, el secretario de Turismo en el Estado, Santos Ramírez Cuevas, reiteró que seguirán trabajando coordinadamente con el municipio para atraer a más turistas.

El secretario de Turismo del municipio, David Abarca Rodríguez, informó que los turistas que descienden de la embarcación realizarán recorridos por hoteles, restaurantes, y atractivos turísticos de las tres zonas del puerto, dejando una derrama económica considerable para el sector.

El transatlántico arribó minutos después de las 9 de la mañana, permanecerá en el puerto hasta las 16 horas, posteriormente retomará su ruta con dirección a Huatulco, Oaxaca.

La temporada de cruceros comprende del octubre 2022 hasta el mes de mayo de 2023, en ese período se tiene previsto el arribo de 22 embarcaciones a este destino de playa.