Realiza Ayuntamiento de Acapulco muestreo de playas de la zona tradicional

Acapulco Gro; a 03 de agosto de 2022.- La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, encabezó un recorrido por las playas Manzanillo, Suave y Hornos, para constatar el levantamiento de muestras químicas del agua, además, informó que se realizará un nuevo muestreo en estos puntos que fueron señalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) como fuera de norma.

En entrevista, la presidenta declaró que resultado de los trabajos que han venido realizando desde el inicio de su administración, no hay vertimientos de aguas residuales, sin embargo, solicitó el apoyo de la COFEPRIS y la SEMARNAT para regular a las embarcaciones y yates para analizar donde arrojan sus desechos. Además, los invitó a trabajar de la mano para ordenar también la franja de arena.

“En este momento, con mucha responsabilidad les digo: no tengo vertimiento de aguas residuales, hemos checado y no tenemos. Yo agradezco a COFEPRIS y espero que en este acompañamiento también me ayuden, que se aplique SEMARNAT, que no solamente me avienten la piedra y ellos se escondan, vamos juntos, hagamos un trabajo conjunto; yo espero que la COFEPRIS así como está muy puntual con las playas esté más puntual en todo, no solamente las playas”, afirmó la alcaldesa.

En el recorrido, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Jesús Flores Guevara, dijo que tras la información difundida por la COFEPRIS, la alcaldesa instruyó implementar un Programa de Vigilancia de Calidad del Agua, que se realizará de manera mensual y permanente, para detectar posibles problemas y tomar las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite.

“La idea es que se pueda tener esta información y permitir en realidad hacer una evaluación de la calidad del agua, porque un muestreo puntual, una toma de muestra solamente indica la calidad en ese instante, en ese preciso lugar, tres centímetros adelante o en otra profundidad los resultados son diferentes”, dijo.

De la misma manera, agregó que en el transcurso del día se realizará el levantamiento de muestras por parte del Laboratorio de Estudios y Análisis Ambientales de la Ciudad de México, laboratorio reconocido por la COFEPRIS, para saber el estado actual de las playas señaladas, enfatizó que las muestras fueron tomadas después de las lluvias de la tormenta Agatha y eso pudo influir en los resultados.

El recorrido inició minutos después de las 9 de la mañana en la playa Manzanillo, participaron el director de Ecología y Protección al Ambiente, Jesús Castillo Aguirre; el director de la Promotora y Administradora de Playas, Alfredo Lacunza y funcionarios de diversas dependencias.