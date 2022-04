“Nuestras playas están limpias y lo vamos a demostrar”, reta Abelina López a Cofepris y Copriseg

Anuncio

Acapulco Gro; a 31 de marzo de 2022.- Para verificar que no hubiera escurrimientos de aguas al mar, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, encabezó un recorrido por el área de playas, donde informó que éstas se encuentran aptas para bañistas y compartió los resultados del muestreo realizado en las playas Caleta y Caletilla.

Junto a funcionarios municipales y representantes de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEG) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como regidores del cabildo, la alcaldesa recorrió desde playa Suave hasta Tamarindos y a su paso constató que no hay escurrimientos de aguas, gracias a las reparaciones y los esfuerzos que ha realizado con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAMA).

“Sin temor a equivocarnos, garantizamos que nuestras playas están dentro de la norma que nos marca COPRISEG, lo que a nosotros nos interesa es que no haya escurrimientos de aguas negras y en el recorrido no hay escurrimiento, garantizamos playas limpias y se los vamos a corroborar no de palabra sino con resultados”, destacó.

El representante de la COFEPRIS, Pablo Navarrete, reconoció que ha existido coordinación entre los tres niveles de gobierno después de los resultados de los muestreos tomados en el mes de diciembre.

Asimismo, dijo que hay coordinación y se firmará un convenio de colaboración en los próximos días con el Ayuntamiento para seguir conjuntando esfuerzos y asignar responsabilidades, que cada dependencia haga lo que corresponde.

El director de la CAPAMA, Arturo Latabán, informó que están a la espera de los resultados de los muestreos realizados en playa Suave y Tamarindos, sin embargo, confió en que los resultados serán positivos.

El funcionario precisó que tan sólo en el desemboque del Río del Camarón se desbordaban más de 700 litros de aguas residuales por segundo y actualmente desde el mes de noviembre está seco y está controlado.

En el recorrido participaron regidores y titulares de área como la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, Ecología y Protección al Ambiente, Turismo entre otros funcionarios.