No debe haber agandalle o el PRD irá solo a competir por la alcaldía de Acapulco: Víctor Aguirre

Acapulco Gro; a 31 de marzo de 2021.- “Fue acuerdo generar equilibrios, fue el espíritu que le dio paso a esta gran coalición y hoy no están respetando esa situación, ese es el tema que no está de acuerdo mucha militancia en Chilpancingo, Taxco, Iguala y Acapulco; creo que debe de haber una gran responsabilidad en torno al no agandalle”, recalcó Víctor Aguirre Alcaide ante la postura del PRI por tratar de encabezar las candidaturas a las alcaldías más importantes de Guerrero.

Tras una reunión con la dirigencia nacional del PRD, el abanderado del sol azteca a la presidencia municipal de Acapulco subrayó que “los partidos todavía están en el debate, en las pláticas; no entiendo por qué el PRI se cierra, se está viendo muy desequilibrado el tema, quieren Zihuatanejo y están peleando Chilpancingo, iguala y Taxco, pues entonces no veo ningún equilibrio.”

Expuso que las fuerzas prácticamente están parejas en el número de votos estatales del periodo pasado, “prácticamente la diferencia entre el PRD y el PRI en votos estatales, que son los que cuentan de acuerdo a las prerrogativas, estamos abajo por 4 mil 700 votos y el trato que se está dando es un trato no equilibrado, yo veo que el asunto se está cerrando esta posibilidad de incluso hasta de una medición, porque prácticamente nos quieren llevar al cuarto para las doce y decidirse de manera política”.

Por lo que aseguro que “en ese sentido lo que provocarán es que al menos aquí en Acapulco, en Chilpancingo y en otros lugares es que el PRD vaya solo, eso es lo que van a provocar. Se me hace una actitud no responsable y no de política de avanzada, puesto que el PRD ha sido muy generoso, ha sido un partido que actuó con responsabilidad en el tema de ayudar al priísmo a encabezar la candidatura a la gubernatura y estamos sumados todos y no veo la reconsideración en otros municipios”.

Aguirre Alcaide señaló que este es el tema de Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala y Taxco; en Acapulco veo una política muy voraz y eso no está ayudando a generar los consensos y los equilibrios; no es un tema sólo de mediciones, yo les dije que fuéramos a las mediciones y tampoco se está haciendo, incluso yo invito al PRI a que provoque un debate entre su candidato y yo, pero tampoco.

Finalmente dijo que es un hombre de partido y que se disciplinará a lo que diga el PRD, “pero lo que están provocando es que cada partido vaya con su propio candidato, si ellos creen que ganan pues que vayan solos, creo que no están dimensionando y la sociedad los está viendo mal, por eso debe de haber equilibrios”.