La regidora Brenda Hernández de MC, acude a la colonia Morelos en su tercer “Miércoles Ciudadano”

Acapulco Gro; a 27 de octubre del 2021.- La licencia Brenda Hernández Marino, regidora del Ayuntamiento en Acapulco, el día de hoy, dando continuidad a su programa “Miércoles ciudadano”, acudió a la colonia Morelos, en donde instaló una mesa de trabajo, para tomar nota puntual de cada una de las peticiones que le hicieron llegar los colonos.

La regidora Brenda Hernández comentó: “En este tercer “Miércoles Ciudadano” acudimos a la colonia Morelos para escuchar personalmente a los ciudadanos. Para mí es muy importante escucharlos, atender sus peticiones y realizar las gestiones que necesitan. Me gusta estar cerca de la gente, por eso, cada miércoles visitaré las diferentes colonias de nuestro puerto”.

Brenda Hernández agregó: “La finalidad de este programa es acercarnos a la ciudadanía, ponernos a su servicio para atender todas sus peticiones y realizar las gestiones pertinentes. El día de hoy fue un enorme gusto estar en esta bella colonia que me vió nacer y crecer; aquí estudié mi primaria en la escuela Primer Congreso de Anáhuac; la secundaria en la Federal 2; y mi preparatoria en el Colegio de Bachilleres plantel 7. Es por ello que es una gran alegría estar nuevamente aquí, me da mucho orgullo el ser oriunda de esta colonia y poder retribuirles lo mucho que me han dado. Con mucha gratitud y cariño estaré apoyándoles con las peticiones que me soliciten, pero también estaré recorriendo todas las colonias de nuestro municipio porque me debo a todos los acapulqueños, a todos mis paisanos”.

El Dirigente Municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, destacó: “Es un gran gusto estar aquí acompañando a nuestra regidora. En Movimiento Ciudadano somos un partido al servicio de la gente, y esto es lo que queremos, que se escuche a los acapulqueños y que se atiendan sus peticiones oportunamente”.

“Estamos seguros de que esta es la manera correcta de trabajar, el camino a seguir, para estar cercanos a la gente. Quiero felicitar a nuestra regidora y refrendar mi respaldo a esta noble manera de trabajar. Es de la mano de los acapulqueños la única manera en que podremos sacar adelante a nuestro bello municipio. En Movimiento Ciudadano siempre pondremos a las personas al centro y las causas al frente.”.