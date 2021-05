La estructura del IPG trabajará para el triunfo de la coalición PRI-PRD

*Respalda Ángel Aguirre Rivero a Ricardo Taja en Acapulco

Acapulco Gro; a 08 de mayo de 2021.- El candidato de la coalición del PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, recibió el respaldo incondicional del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y toda su estructura de Izquierda Progresista de Guerrero.

Durante un emotivo encuentro, Ricardo Taja Ramírez aseguró que Acapulco se encuentra en el peor de los peores momentos de su historia con comercios abandonados, inseguridad, falta de servicios públicos y grandes problemas económicos.

Sostuvo que, si no hay empleo, no hay bienestar y por ello retomará los grandes proyectos que hizo Ángel Aguirre en Acapulco además de anunciar la operación del proyecto del maribús, atractivo que dará movilidad al puerto y generará derrama económica.

“Hoy, con esta pandemia, hubo un terrible abandono, no hubo gobierno, ni hay gobierno, la gente no tiene empleo ni qué comer, solo vemos negocios cerrados, por eso yo me comprometo que retomaré los grandes proyectos que hizo Ángel Aguirre y voy a buscar hacer el maribús, este proyecto de atractivo turístico que será moderno y dará movilidad”.

Taja Ramírez destacó que el reto es grande porque Morena prometió y no cumplió dejando a este destino sin agua, alumbrado público, puntos negros, convirtiéndose en un gobierno insensible, que subió el predial en plena pandemia, aumentó las licencias de funcionamiento y se convirtieron en la mafia del no poder.

“Morena prometió mucho y no cumplió, México no creció económicamente y hubo una gran pérdida de empleos, definitivamente les quedó grande la silla, no pudieron darnos bienestar ni seguridad, nunca pudieron resolver nada, pero nosotros en conjunto con Mario Moreno sí lo vamos a lograr”.

El exgobernador de Guerrero, ante su estructura en Acapulco, dijo que no tiene la menor duda de que el próximo 6 de junio el nuevo gobernador será Mario Moreno Arcos y que el mejor hombre para hacerle frente a los retos de Acapulco será Ricardo Taja y pidió a ambos trabajar de manera conjunta para mejorar la economía de los acapulqueños, con humildad y siempre escuchando a la gente.

“En conjunto, generaremos más empleos en Acapulco, a Morena le vamos a ganar Acapulco y le vamos a ganar Guerrero”, aseguró.

Aguirre Rivero, a petición de Taja Ramírez, aseguró que ya está establecido el acuerdo con el encargado del Acabús, Fernando Ruano, para que una vez en la presidencia municipal se firme el convenio para que los estudiantes paguen solo el 50 por ciento en el precio de ese transporte.

“Todos los estudiantes pagaran el 50 por ciento en el Acabús y en una segunda etapa se incluirá a las mujeres, especialmente para las madres solteras, para el mismo descuento en el precio del transporte”.

Ángel Aguirre resaltó el programa propuesto al inicio de campaña de “Borrón y cuenta nueva” en predial y agua potable, del cual destacó como positivo porque siempre se debe buscar el bienestar de los más necesitados.

En este acto, el exgobernador de Guerrero tomó protesta a toda la estructura del IPG en Acapulco, quienes se comprometieron a promover el voto para Mario Moreno Arcos y Ricardo Taja Ramírez casa por casa hasta lograr la victoria.

Taja Ramírez, ante toda esa estructura del PRD, reiteró su compromiso en la regularización en la tenencia de la tierra. “Seré un gestor incansable para que tengan sus escrituras, por eso necesito el apoyo de un Gobernador y de los diputados locales y federales”, señaló.

Por último, agregó algunos de los proyectos en puerta como la recuperación de playa la Angosta y Manzanillo, la recuperación del Mágico Mundo Marino, el parque ecoturístico en la Roqueta, el museo Diego Rivera, el Festival Acapulco, entre otros para que Acapulco recupere su brillo y sea de nuevo un importante destino a nivel mundial.

“Ante Ángel Aguirre me comprometo a partirme el alma por los acapulqueños, yo seré un factor de cambio que caminará siempre en donde hay necesidad”.

En este acto estuvieron presentes los candidatos a diputados locales Rogelio Hernández Cruz y Francisco Rodríguez Otero, la secretaria general del PRD Lucina Victoriano Aguirre y el candidato a regidor Jesús Silva Hernández.