Instalan Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Cabildo

Anuncio

Acapulco Gro; a 26 de abril de 2022.- En representación de la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, la secretaria general del Ayuntamiento, Irma Graciela Lee González, encabezó la instalación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Cabildo, por primera vez en el municipio.

En el auditorio al aire libre del parque Papagayo, Lee González refrendó el compromiso de la administración con la ciudadanía para trabajar en favor de los menores, otorgarles protección y garantías que les permitan un mejor desarrollo.

“Uno de los propósitos de nuestra alcaldesa es que todas las niñas, niños y adolescentes sean respetados. Es por ello, que estamos presentes en ésta, tan importante instalación de los derechos de las niñas niños y adolescentes, que el inicio de las actividades de esta Comisión sea en beneficio de la niñez acapulqueña”, destacó.

La diputada local, presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, Beatriz Mojica Morga, tomó protesta a la regidora Judith Luna Nava, como presidenta de esta nueva Comisión, así también como secretaria de la misma a Kandy Salima Salas y a los vocales, Julián López Galeana, Genaro Vázquez Flores, Flora Contreras Santos, María Inés Mendoza Sandoval, Karime Rentería Catalán, Ricarda Robles Urioste, e Hilda Sofía Corona Mijangos.

Previo a la toma de protesta, la representante del Congreso local, expresó su respaldo al gobierno de Acapulco y reconoció el trabajo de la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en favor de las niñas y niños de Acapulco.

“La instalación de esta Comisión es histórica, estamos empujando para que todos los municipios hagan estas comisiones porque son muy importantes, hay que empujar para decirle no a la violencia contra niñas y niños, y adolescentes, no a la trata, no al trabajo forzado en nuestras niñas y niños, no a los matrimonios forzados de nuestras niñas aquí en Guerrero; digamos sí, a la educación y a la salud, no hay ningún uso y costumbre que esté por encima de los derechos de las niñas y los niños”, dijo.

La regidora presidenta de esta nueva Comisión, Judith Luna Nava, agradeció la oportunidad de representar a la misma y precisó que a su llegada, los ediles y la alcaldesa coincidieron en atender deudas históricas que se tienen con la niñez, por ello, con la aprobación del Cabildo, hoy se instaló esta Comisión que trabajará arduamente para brindar resultados a favor de los menores y adolescentes.