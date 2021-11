Inauguran la “Primera Feria del Empleo del Instituto Municipal de la Juventud”

Anuncio

Acapulco Gro; a 25 de noviembre del 2021.- Tras inaugurar la Primera Feria del Empleo, la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, destacó el compromiso de su administración con los jóvenes y anunció que destinará mayor presupuesto.

En su discurso, la alcaldesa invitó a los asistentes a participar en el Plan Municipal de Desarrollo, con propuestas e iniciativas que garanticen mejores oportunidades, además les reiteró su interés por impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo de las juventudes y les pidió trabajar de la mano con su gobierno, luchar por sus sueños y cumplir sus metas.

“Yo no vengo a robar, yo vengo a servir y por eso vamos a tener que reorientar el presupuesto, no podemos seguir como se venía manejando antes, dando migajas al Instituto de la Mujer, al Instituto de la Juventud, a la cultura, no puede seguir así. Yo no puedo decir que estoy con los jóvenes si en el presupuesto no se ve reflejado, quiero que juntos podamos definir un presupuesto, vayamos de la mano”, afirmó.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Jesús Jabeth Salgado Casarrubias, destacó que esta feria busca ser el vínculo entre las empresas y los jóvenes que por alguna razón no han tenido la oportunidad de conseguir un empleo que les permita contribuir a la economía de sus hogares.

En agradecimiento, el joven Osciel Peralta Osorio, reconoció el apoyo obtenido por la administración municipal: “le hago un reconocimiento a la doctora, Abelina López Rodríguez por el buen trabajo que ha desempeñado, por haber apoyado, haber impulsado para que más jóvenes profesionales o que están en desarrollo impulsarlos para que sean mejores trabajadores, mejores profesionistas, esto beneficia a la juventud mexicana”.

En la Primera Feria del Empleo organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, participaron 30 empresas de diversos sectores, se ofertaron más de 600 vacantes para la ciudadanía.

La presidenta recorrió los stands instalados en el salón Montecarlo de la plaza comercial Costera 125, además, invitó a más jóvenes para que asistan esta actividad y obtengan un empleo. Asistieron, el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía; el director de Fomento a la Organización y a la Participación Juvenil de la Secretaría de la Juventud en el estado, Francisco Molina Gallegos.