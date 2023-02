Inaugura Abelina López, plaza cívica en Barra Vieja

Anuncio

Acapulco Gro; a 23 de febrero de 2023.- A fin de fortalecer el tejido social y la sana convivencia, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, inauguró la rehabilitación de la plaza cívica del Poblado de Barra Vieja, cuya inversión fue cercana a los 2 millones de pesos.

En su mensaje, ante pobladores, López Rodríguez, informó a los vecinos las condiciones en las que recibió Acapulco, con aproximadamente 60 mil toneladas de basura, escurrimientos de aguas residuales en las calles, colectores colapsados, así como deudas millonarias a las que, en su primer año de gobierno, ha hecho frente y pagado más de mil 200 millones de pesos a diversas instituciones.

“El recurso no alcanza, lo que venimos haciendo, son acciones de manera colectiva. Aquí hay una buena inversión, aquí le estamos invirtiendo y lo que yo he hecho es retomar de los lugares donde no se le ha hecho nada, es donde yo estoy redireccionando las acciones, pero la situación en Acapulco”, agregó.

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, quien explicó que la rehabilitación es para para uso y disfrute de la comunidad del pueblo. Al mismo tiempo, llamó a los vecinos a cuidarla y mantenerla en buenas condiciones a fin de que tenga mayor durabilidad.

A nombre de los pobladores de Barra Vieja, la comisaria, María de la Luz García, agradeció a la alcaldesa la realización de la obra y los diversos apoyos recibidos: “Estamos de fiesta hoy, porque la verdad, se ha hecho un trabajo muy hermoso que nunca se había hecho en Barra Vieja, yo le agradezco mucho todo el apoyo que le está dando a Barra Vieja, en Guerrero se está viendo el trabajo que usted está haciendo señora presidenta, gracias señora Abelina”.

Los trabajos de la plaza cívica consistieron en la pavimentación de 900 metros cuadrados, un complemento de 685 metros cuadrados de piso con el kiosco, así como la rehabilitación de la jardinería, acciones en las que se ejerció un millón 800 mil pesos.

Luego del corte del listón inaugural, la alcaldesa y vecinos hicieron la develación de la placa y posteriormente recorrieron el lugar.