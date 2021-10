Gobierno de Acapulco será facilitador de la IP con transparencia: Abelina López

Anuncio

*Funcionario que sea sorprendido pidiendo “mochada”, se va, advierte la alcaldesa

Acapulco Gro; a 18 de octubre de 2021. – “Vamos a gobernar con muchísima transparencia”, dijo la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, a representantes del sector turístico.

En la presentación del vuelo directo Toluca-Acapulco con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la zona Diamante del puerto, la alcaldesa reiteró su respaldo a los empresarios, a quienes se refirió como uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19.

Abelina López aseguró que su gobierno será un facilitador con la iniciativa privada y recalcó su política de “cero moches”.

En este sentido, la alcaldesa invitó a los empresarios a denunciar esta práctica y advirtió que el funcionario que sea sorprendido pidiendo “mochada”, se va.

“Nuestro gobierno va a ser el que podamos entendernos entre ustedes y mi persona, será un gobierno facilitador, me tengo que poner en la camisa de ustedes para poder entender, les pido algo, vamos a gobernar con muchísima transparencia, ustedes me tienen que ayudar a no dar moches a nadie”, declaró ante los asistentes.

En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda consideró que con este anuncio, se inicia con el pie derecho en la actividad turística.

Salgado Pineda reconoció a la presidenta municipal por trabajar de manera incansable por impulsar el turismo y le externó su respaldo.

“Usted sabe que cuenta con todo el apoyo de este gobierno estatal para que Acapulco vuelva a brillar”, afirmó la gobernadora.

En la presentación se informó que el vuelo directo Toluca-Acapulco iniciará el 9 de diciembre y operará los jueves, viernes y domingos, con el objetivo de mejorar la conectividad área y fomentar el turismo, una de las principales actividades económicas del municipio.

En el evento estuvieron presentes Ignacio Rossello, director comercial de Aeromar, Ricardo Dueñas, director general de grupo OMA y Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero.