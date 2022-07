“Entendemos cuáles son los problemas que nos aquejan; venimos desde abajo”: Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 16 de julio del 2022.-Como parte del programa “Construir para Transformar”, en gira de trabajo por la zona conurbada, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, puso en marcha obras en varias colonias con una inversión de casi 6 millones de pesos, que además de facilitar el acceso mejorarán las condiciones de vida de cientos de familias.

En villa Madero, Abelina López dijo a los vecinos que en lo que va de su gobierno lleva cumplidos más del 80 por ciento de los compromisos de campaña y que la puesta en marcha de obras así lo demuestra. Asimismo, destacó que para el año en curso su administración destino 600 millones de pesos para obra pública a realizarse en todo el municipio incluida la zona rural.

“Lo que estamos buscando es de alguna manera ver a las colonias que no se les ha invertido como debiera, yo me he propuesto que al término de mis tres años yo les voy a dejar estas zonas comunicadas. Hoy estamos gobernando los pobres y entendemos cuáles son los problemas que nos aquejan, entre ustedes y mi persona, hay una gran empatía, venimos desde abajo, yo también vengo de la pobreza”, dijo.

Acompañada de funcionarios, la alcaldesa inició su gira dando el banderazo para la construcción del techado y una explanada de concreto en la escuela CECyTEC ubicado en San Agustín, cuya inversión será de 2 millones 200 mil pesos.

El director del plantel educativo, Raúl Armando Canepa Escamilla, agradeció a la alcaldesa por el apoyo solidario que ha dado a la educación, reiteró que siempre han contado con ella y esta es una muestra más de su compromiso con los jóvenes.

“Siempre ha sido mano amiga de este plantel, desde que la contactamos como diputada federal nos apoyó con esta gestión de la techumbre y explanada que hoy se concreta siendo presidenta municipal, esto demuestra que la maestra Abelina con cargo, sin cargo y ahora presidenta municipal, cumple; con esta construcción de la techumbre nos permitirá usted reforzar y eficientar nuestras actividades educativas, cívicas, deportivas y eventos dando a nuestros educandos mejores condiciones” enfatizó.

En esta institución la alcaldesa también fue testigo del talento de los alumnos, escuchó la interpretación de dos melodías por parte de la alumna Nancy Gallegos a quien invitó a unirse a las actividades culturales que promueve semanalmente su gobierno, además de asegurar su participación en el Festival Internacional La Nao Acapulco, se dijo complacida de poder aperturar espacios para el desarrollo de los jóvenes.

Como parte de su agenda de trabajo, la alcaldesa, junto al director de obras públicas, Alfredo García Vázquez y la directora de Desarrollo Económico, Elizabeth Parra Gutiérrez, se trasladaron a la avenida Tierra Blanca de la colonia San Miguel donde se dio banderazo a la construcción de esta vía con la pavimentación de 100 metros lineales, la construcción de 16 descargas sanitarias, 16 tomas hidráulicas con una inversión de un millón 200 mil pesos.

En agradecimiento la señora, Beatriz Chávez, expresó: “quiero darle la bienvenida a la presidenta, ella ha visto todo para nosotros, ahorita ya hubo tres recorridos con este, nos ayudó a rehabilitar nuestra cancha, nos ayudó a gestionar lo del agua potable”.

Para finalizar su gira por la zona periférica, la presidenta también dio el banderazo de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veladero en la colonia Villa Madero, donde fue recibida con pancartas y mensajes de agradecimiento por parte de vecinos y transportistas que habían solicitado con antelación esta obra.

En este punto, se anunció la pavimentación de 210 metros, 22 tomas y 22 descargas domiciliarias con una inversión de 2 millones 200 mil pesos. La alcaldesa destacó que su objetivo principal es que con la pavimentación de esta vía y otras más se puedan conectar colonias como La Cima con Villa Madero, con la Unidad Ciudadana, y Radiococo reduciendo los tiempos de traslado de los ciudadanos.

El presidente de obra en esta zona, Rosalío Carbajal Sarabia, manifestó su alegría y su agradecimiento a la primera autoridad, “Presidenta me da mucho gusto porque usted se había comprometido con los transportistas, los transportistas están contentos con usted porque usted les va a cumplir, yo les he dicho a ellos con calma porque la presidenta es de palabra, yo la conozco con cargo y sin cargo ella es una persona honesta, derecha”.