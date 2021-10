Encabezan López Obrador y Evelyn Salgado reapertura del Parque Papagayo y supervisan avances del Libramiento Poniente en Acapulco

Anuncio

Acapulco Gro; a 24 de octubre se 2021.- En gira de trabajo por Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron el acto de reapertura del Parque Papagayo y supervisaron los avances del Libramiento Poniente, ambas obras de gran impacto y beneficio a favor de los guerrerenses, con las que se busca promover mejores oportunidades de crecimiento turístico, económico y social.

En un primer punto de su agenda, López Obrador y Salgado Pineda, visitaron el Parque Papagayo, en el que como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), se llevó a cabo la rehabilitación integral de este espacio de más de 22 hectáreas en las que se invirtieron más de 400 millones de pesos, con participación bipartita, para senderos, andadores, protección perimetral, así como la construcción de zonas deportivas, culturales, áreas de conservación ambiental y espacios de recreo. Cabe destacar que el parque abrirá sus puertas al público en el mes de diciembre.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora destacó la importancia de este emblemático espacio para las y los acapulqueños, que después de varios años fue recuperado, convirtiéndose en un proyecto de recuperación de espacio público, como parte de una estrategia para resarcir el tejido social, prevenir el delito y fortalecer a la ciudadanía.

“Con esta reapertura que está próxima, le estamos dando la oportunidad a miles de niñas, de niños y de jóvenes, a tener espacios renovados de sana convivencia y esparcimiento, espacios modernos, espacios seguros, espacios bien planeados, donde se puedan desarrollar y convivir de manera integral. Esto es una oportunidad que durante muchos años se estuvo pidiendo. Se le quitó a la sociedad acapulqueña esta parte y el día de hoy bueno pues ya es un espacio público recuperado, digno y bien equipado”, dijo.

Agradeció la participación de todos los que hicieron posible la consolidación de este proyecto, en donde se renovó la idea original, dotando de mantenimiento a las áreas existentes, además de crear espacios incluyentes y eficientes, como el área de comida, restaurantes, quioscos, sanitarios, cabañas para la convivencia y nuevos espacios destinados al esparcimiento.

“Hoy me siento muy contenta porque se entrega un Parque Papagayo renovado, pero que mantendrá la esencia de este icónico lugar del Acapulco Dorado, del cual todos tenemos bellos recuerdos; este es un espacio de esparcimiento y un pulmón muy importante de nuestra ciudad y puerto de Acapulco, un parque como tiene que ser, a la altura de las y los acapulqueños y las familias de Guerrero”, añadió.

Por su parte, el presidente López Obrador expresó su beneplácito por estar de visita en este puerto, dijo que ese espacio es uno de los más grandes a nivel nacional, destacando su importancia y belleza, sobre todo por estar frente a la bahía de Acapulco; en este contexto, agradeció al arquitecto Felipe Leal, quien fue el encargado del proyecto de rediseño.

De igual manera reafirmó su compromiso hacia la gobernadora y con Guerrero, por lo que dio a conocer que el gobierno federal seguirá apoyando a las colonias populares a través de diversos programas.

“También aquí en Acapulco se está llevando a cabo este programa que desde el principio se concibió para que se aminoraran los contrastes, que no haya una zona turística con hoteles de gran lujo y colonias populares abandonadas, sin servicios, donde viven los trabajadores del sector turístico. Por eso aquí se inició con acciones de mejoramiento urbano en la colonia El Renacimiento, ahí empezamos, dos años, 20 obras se llevaron a cabo y se invirtió recursos federales para mejorar el desarrollo urbano en Acapulco”, destacó.

Más tarde el presidente, la gobernadora y la comitiva que los acompañó se trasladaron al Libramiento Poniente, en donde supervisaron el avance en la construcción de la primera etapa, la cual estará lista para el mes de diciembre y que busca detonar la conectividad, el comercio y el turismo en el corredor que una a las regiones de Costa Chica, Acapulco y Costa Grande.

En esta etapa que va de La Venta a Los Bajos del Ejido, la gobernadora destacó los beneficios que traerá para más de 800 mil habitantes, pues generará mayor inversión sobre toda esta importante franja, impulsando el potencial turístico y productivo de la entidad.

“Esta obra es un gran paso para lograr recuperar el gran brillo que tenemos en nuestra tierra, que es rica y que tiene mucho que ofrecer en sus siete regiones. La nueva infraestructura carretera que hoy se supervisa, vendrá detonar el potencial turístico, pero también la capacidad productiva de Acapulco y la Costa Grande. En esta región se produce coco, mango, jamaica, café, que con este tipo de infraestructura, obviamente va a fortalecer también la cadena de valor y va a permitir también a nuestros productores, a que tengan acceso a nuevos mercados y a nuevos procesos de industrialización, disminuyendo los costos de comercialización y sobre todo de transporte de sus productos”, explicó.

Ante los funcionarios federales, Evelyn Salgado agradeció el apoyo del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien con su voluntad política, promueve el desarrollo integral de Guerrero.

“Cabe destacar que este Libramiento, estuvo a lo mejor durante mucho tiempo abandonado, pero que ahora recibe toda la atención del Gobierno Federal, del Presidente y será terminado en su primera etapa en noviembre”, indicó.

Ahí, el presidente expresó su compromiso para concluir las obras que quedaron sin terminar en gobiernos anteriores, promoviendo la correcta aplicación de los recursos y la eficacia en el presupuesto.

“Y es satisfactorio el terminar esta obra que inició en 2013, imagínense. Me gusta más terminar las obras que encontramos en proceso que hasta las que nosotros hemos iniciado, porque esto significa que no se deja en el abandono lo que es dinero del pueblo, dinero del presupuesto. Entonces, vamos a seguir apoyando a Guerrero con presupuesto público federal. Pero esto significa también seguir ayudando en Acapulco en las colonias populares, porque no queremos dos Acapulcos”, expresó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal explicó que la primera etapa de esta obra tiene una inversión de más de 4 mil millones de pesos, con una longitud de 21 kilómetros de longitud, con un avance del 99 por ciento.

Asistieron a esta gira la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón; el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara; el coordinador general de Programas Integrales para Bienestar, Carlos Torres Rosas; así como la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja.