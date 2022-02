Encabezan Evelyn Salgado y Beatriz Gutiérrez Müller el Fandango por la Lectura en Acapulco

Anuncio

+ “Aquí en Guerrero reafirmamos el compromiso de la lectura”, señala la gobernadora

Acapulco Gro; a 15 de febrero de 2022.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron en Acapulco el Fandango por la Lectura, un espacio cultural que tiene como propósito impulsar la experiencia lectora entre toda la comunidad, fortaleciendo su arraigo y promoviendo el gusto por los libros, así como la libertad de pensamiento.

En el evento realizado en el Museo Histórico Fuerte de San Diego, la gobernadora celebró la estrategia que calificó como maravillosa, “que viene a fomentar la lectura, precisamente con un discurso democrático, con conciencia social, en los estados, en los municipios y comunidades”, permitiendo que las niñas, los niños y los jóvenes, se conviertan en lectores asiduos, conservando la memoria histórica y cultural del país.

“Aquí en Guerrero reafirmamos el compromiso de la lectura. Vamos a ponernos todas las pilas, vamos a estar leyendo, vamos a estar agarrando los libros, todos los libros que ustedes quieran. Hay que felicitar por este esfuerzo y este compromiso con la lectura y con la cultura, vamos a seguir trabajando juntas y juntos por la historia y por la memoria de nuestro país”, afirmó la mandataria.

En su intervención, Beatriz Gutiérrez Müller señaló la importancia de la lectura, como un instrumento para la libertad y la formación de las conciencias, lo que permite tomar decisiones y defender pensamientos. Por ello destacó el papel representativo de los guerrerenses que, con sus ideas y pensamientos, fueron los pioneros para consolidar la Patria libre.

Y agregó: “Podemos penetrar a unos campos inconmensurables de conocimiento y sensaciones y yo aquí, hoy, en esta gran tierra libertaria, me parece que debo y quiero decir que los libros son un instrumento para la libertad. La libertad no se regala, no se da pidiendo en la calle al que va pasando, la libertad se va conquistando y una forma de conquistarse esa libertad, es a través del desarrollo de nuestra conciencia”.

Como parte de este acto, se llevó a cabo una lectura pública, en la que través de las voces de Evelyn Salgado; Beatriz Gutiérrez Müeller; el actor guerrerense Dagoberto Gama; el escritor dominicano, José Mármol; la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el escritor guerrerense Martín Tonalmeyotl; la Impulsora del programa Salas de Lectura en el Estado, Alma Delia Barrios Carreón y el representante de la Secretaría de Gobernación, Héctor Humberto Miranda Anzá, los presentes escucharon textos de diversos escritores.

También participaron alumnos de la Secundaria Técnica Número 1; la Secundaria Rubén Figueroa Figueroa y de la Secundaria General Número 4.

En esta dinámica se leyeron fragmentos de las obras Café, de Brenda Ríos; Esquicio del Vuelo de José Mármol; La Lluvia de Hubert Matiúwàa; Dejar las cosas, de Emiliano Aristegui; Guerra del Golfo, de Brenda Ríos; Mi casa, de Martín Tonalmeyotl; Romanza, de Julian Herbert; Era septiembre y el tezontle opacó mis pupilas, de Adriana Ventura; Bahía de José Mármol; El hábito del ave, de Brenda Ríos; Mujer serpiente de Araceli Platani y Lenguaje del Mar, de José Mármol.

De la misma manera, se presentaron la Danza de los Diablos, acompañados por la Banda de Mi Tierra, de Ometepec; el Ballet Folclórico Omeyocan y el grupo de música Los Guerreros de Acapulco.

Cabe destacar que Fandangos por la Lectura es parte de la Estrategia Nacional de Lectura que impulsa el gobierno federal.