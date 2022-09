Encabeza Abelina López Macro Simulacro Nacional 2022

Anuncio

Acapulco Gro; a 19 de septiembre de 2022.- Al encabezar el Macro Simulacro Nacional 2022, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, llamó a las y los ciudadanos a trabajar en la cultura de la prevención y participar en ese tipo de ejercicios que tiene como finalidad el saber cómo actuar ante la presencia de un sismo.

Acompañada de autoridades navales, militares y de Protección Civil, desde el puesto de comando instalado en la costera Miguel Alemán, la alcaldesa presenció la realización del simulacro con hipótesis de sismo de magnitud de 8.1 en la escala Richter con epicentro entre las costas de Michoacán y Guerrero a 42 kilómetros al noroeste de La Mira.

La evacuación de la hospedería se realizó en 30 minutos, simulando la atención a personas lesionadas y heridas, que fueron rescatadas por los brigadistas.

Al término del ejercicio, Abelina López afirmó que su gobierno seguirá fortaleciendo la cultura de la prevención y de la protección civil con este tipo de ejercicios actividades, con el objetivo de que las y los ciudadanos estén preparados ante sismos que se registren en el municipio y Guerrero.

Recordó que el año de 1985 dejó marcado a varias familias de México al registrarse un terremoto. Dijo que en Acapulco esta la brecha sísmica de Guerrero que se ubica entre el límite de placas de coco y América del Norte, por lo que debemos estar alertas y preparados para cualquier eventualidad, ya que el municipio se encuentra en una zona sísmica.

“Por eso nos parece importante en materia de prevención, que todos vayamos aprendiendo porque en el momento de desastres no alcanzan las instituciones para cuando hay muchos lesionados. Creo que es la parte que hay que seguir fortaleciendo, esto no solamente requiere del gobierno, requiere también del ciudadano. Que aprendamos juntos para en caso de siniestro, de desastre, sepamos qué hacer. Creo que en el caso de Acapulco es donde más debemos todos tener esta parte de la prevención y no dejarlo solamente como el llamado del gobierno”, dijo.

A las 12:19 horas sonó la alerta sísmica, dando inició de manera oficial el simulacro. Durante su desarrollo arribaron distintas unidades para iniciar con el desalojo y rescate de las personas heridas, quienes fueron llevados al área de concentración de víctimas instalado para su atención y posteriormente trasladarlos en ambulancias a hospitales. Se reportaron 10 huéspedes lesionados de los cuales, 3 fueron de gravedad y se hizo un rescate en altamar. Sin tener daños graves el hotel solo se registraron cuarteaduras y caída de vidrios de los ventanales.

La Secretaría de la Defensa Nacional participó en el simulacro con una ambulancia, 15 elementos para rescate pie-tierra, un binomio canino para búsqueda de víctimas. La Secretaría de Marina con una ambulancia y una unidad acuática para el rescate en altamar, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participó con la Policía Vial para el cierre de vialidades, con 10 elementos de la Policía Urbana, 15 elementos de la Policía Turística, 2 elementos de Urgencias Médicas y con la Unidad de Violencia Intrafamiliar y dos psicólogos.

En tanto que la Dirección de Bomberos intervino con 10 elementos para el rescate de víctimas, una pipa, una unidad de intervención rápida, una unidad de rescate urbana. Por la parte privada se colaboró con ambulancias UCI, dos ambulancias de terapia intensiva, 35 elementos paramédicos y enfermeros.

Regidores de Acapulco asistieron al Macro Simulacro Nacional 2022 y el coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdés Ramírez.