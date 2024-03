El Hogar del Sol sigue siendo el destino turístico favorito en Semana Santa

Anuncio

*Guerrero llega al 94.2% en ocupación hotelera este sábado y Acapulco obtuvo un 93.8%

*Cientos de visitantes abarrotan la zona Diamante del puerto y destacan la buena atención que los acapulqueños les brindan

*La solidaridad de turistas nacionales catapultan la recuperación de Acapulco tras Otis

Acapulco Gro; a 30 de marzo del 2024.- Durante el primer fin de semana correspondiente a la temporada de semana santa, Guerrero alcanzó en promedio general un 94.2% en ocupación hotelera este sábado; por su parte, Acapulco obtuvo el 93.8%, demostrando que el Hogar del Sol continúa siendo el destino favorito para que turistas nacionales e internacionales disfruten de un merecido descanso en los llamados días santos.

José Alfredo Contreras y Maribel Ibáñez, provenientes de la Ciudad de México, señalaron que cada que tienen oportunidad, regresan al puerto para tener unos días de descanso y sana convivencia, “Acapulco es Acapulco, y las playas, la gente y la comida sobre todo, es lo que estamos disfrutando”.

Los turistas destacaron la calidad en el servicio que las y los acapulqueños les dan a los turistas, “las personas te atienden muy bien, le están echando muchísimas ganas; la verdad es que todavía le falta a algunos edificios la reconstrucción, pero en general las playas están limpias, el ambiente está bien bonito, la gente es bien amable, la comida riquísima, y también lo que es las calles aledañas, todo está muy limpio, la verdad es que ya casi está al cien, así que vénganse a Acapulco”.

De igual forma, desde Colima, Afrodita visitó por primera vez el puerto, y resaltó la belleza que Acapulco ofrece, “está muy lindo todo, la gente de aquí es muy amable, es una experiencia que no había tenido la oportunidad de tener antes, y estoy muy contenta de estar aquí”.

Cabe señalar que después del catastrófico paso del huracán Otis, el cual devastó al puerto, gran parte de quienes arribaron en esta temporada, indicaron que eligieron a Acapulco como destino para demostrar su solidaridad y apoyar a la economía local.

“Amigos, los invitamos a que vengan a Acapulco, a que lo disfruten, el clima está sensacional y también hay que apoyar a que esto se reactive por el bien de todos”, mencionó Isaac Sánchez, de la Ciudad de México, que junto a su familia ha decidido pasar vacaciones y puentes en este destino de playa con la intención de apoyar la reactivación económica local.

“Van a salir adelante, vamos a salir todos, porque si nosotros venimos a esto, a vacacionar aquí, les venimos a dar empleo y eso es su fuente de trabajo” subrayó la señora Marisol, quien decidió alejarse estos días de la Ciudad de México para disfrutar del mar de Acapulco, “a mi siempre me ha encantado el mar, y este mar en particular me trae muy bonitos recuerdos con mi esposo y mis hijas”, afirmó.