Desmiente Julieta Fernández a Abelina López y a Marcial Rodríguez de los señalamientos en su contra

Acapulco Gro; a 19 de mayo del 2021.- La ex Diputada federal, Julieta Fernández Márquez desmintió los señalamientos que hizo en su contra la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez y el secretario general con funciones de Presidente de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, respecto a que asistió a entregar tinacos en una colonia del puerto.

Fernández Márquez lamentó el bajo nivel de debate que tiene la candidata de Morena, al recurrir a hacer estas declaraciones, mismas que son totalmente falsas, ya que en los videos que circulan en algunas redes sociales, nunca se aprecia que entregue tinacos, por lo que aclaró que ella asistió como invitada para dar un mensaje que nada tenía que ver con dicha actividad.

Sobre lo que declaró Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que para él es muy fácil señalar a la ligera, y que debería de ocuparse por no dividir a su Instituto Político, tal y como lo ha hecho desde que tiene el control de Morena en Guerrero.

“Lo que se ve no se juzga, y en ningún momento se aprecia en los videos que entrego tinacos y menos que condiciono el voto, como lo dice el dirigente de Morena Marcial Rodríguez, quien miente rotundamente” puntualizó Julieta Fernández, y agregó que este acto corresponde a la necesidad de la ciudadanía acapulqueña, que ante la falta de agua en la ciudad, tienen que recurrir a obtener estos bienes por medio de una empresa privada, los cuales son pagados de manera directa por quienes adquieren estos insumos para sus viviendas; y lo único que se hace es una gestoría entre la empresa privada y quienes obtiene estos productos; estas acciones de gestoría se realizan desde hace más de diez años y de eso, quienes son beneficiados, son los principales testigos, mencionó.

Además, indicó que ella no es funcionaria pública, tampoco los tinacos se encuentran dentro de un programa social del gobierno, lo cual está ampliamente comprobado, pues estos se adquieren con recursos privados de quien lo solicita, en un acto de compra venta entre ciudadanos y la empresa, por lo que no existe ningún delito y ninguna irregularidad, reiterando que ella solamente fue invitada al evento, y en ningún momento hizo referencia a los tinacos o a la compra de estos, como de manera desafortunada lo asevera Abelina López, ante ello, Fernández Márquez, consideró que este tipo de acusaciones se deben a que la campaña de Morena en Acapulco no levanta, y recurren a la guerra sucia para distraer la atención social.

“Seguiré denunciando lo que pasa en Acapulco y en el país, y es por eso por lo que me atacan” afirmó Julieta Fernández, y añadió “no me cansaré de repetir que la falta de agua es un problema generalizado en Acapulco, y que Morena no cumplió con dotar del vital líquido y todos los servicios básicos a los acapulqueños, que es muy serio” por ello recurren a instancias privadas para poder tener acceso a lo que la autoridad municipal no les puede dar.

Finalmente, expresó que actuará conforme a la Ley por la difamación que la candidata y el dirigente estatal hicieron en su contra, pues en ningún momento cometió algún delito electoral.