Denuncian a la Agencia “Sam Kolder Travel” por racista y discriminatoria

Acapulco Gro; a 25 de julio del 2021.- Un cliente de la agencia de viajes turísticos Sam Kolder Travel fue víctima del racismo y discriminación por parte de esta empresa después de que le dijeran que si no tenía dinero para viajar que no lo hiciera.

La víctima de racismo y discriminación dijo haber adquirido un paquete por diez días en un recorrido por la Riviera Maya del 14 al 23 de este mes junto a su esposa con un costo por persona de 8 mil 900 pesos para un total de 17 mil 800 pesos, según de promoción y que esperaba que este servicio fuera digno y de calidad, lo cual estuvo muy lejos de serlo.

El usuario de esta agencia de viajes, quien prefirió omitir su nombre pero que puede comparecer ante las instancias correspondientes si es necesario, señaló lo anterior después de que la encargada de nombre Esmeralda “N” le mandara un mensaje por medio de WhatsApp sugiriéndole que si no tenía dinero para viajar que mejor no lo haga; no conforme con eso lo trató de chismoso y de divulgar información que no debería a los demás clientes.

Esto después de que a la víctima le habían asignado una habitación con baño compartido en un hostal, a lo cual se negó de manera rotunda exigiendo un cuarto con baño propio a lo cual le contestaron que debía de pagar una diferencia por ese cambio a lo cual también se negó.

Después de mantener su postura de no aceptar el cuarto con baño compartido le pidieron que fuera a buscar otro hotel ya que se habían acabado las habitaciones con baño propio en el hostal y que se le pagaría la noche aceptando salir de ahí con el consiguiente riesgo de la inseguridad ya que era muy entrada la noche.

“Afortunadamente encontré un hotel con baño propio a dos cuadras del hostal, cumpliendo la empresa con el pago de la noche ahí y en la siguiente noche me hospedaría en el hostal que si contaba en algunas habitaciones con baño propio ignorando por qué no me habían asignado uno así”, dijo la víctima.

“Cuál fue mi sorpresa que, al día siguiente por la noche, Esmeralda “N” me manda un mensaje por WhatsApp tratándome de chismoso y en un acto racista y discriminatorio me sugirió no viajar si no tenía dinero, dijo el afectado.

Dicho mensaje a la letra dice:

“Buenas noches, ayer se te pago la noche de hotel en otro hotel por cordialidad, no por obligación, tu habitación era compartida del paquete, todavía se te dio precio más barato que a todos, se te dio habitación para ustedes dos solos, y todavía te tomas el tiempo para contarles a los demás q se te pago una habitación en otro hotel y que se te pago la diferencia y que de té dio más barato, yo te sugiero que si no tienen dinero para viajar no lo hagan ya que ya las cosas tiene su precio no pueden ser gratis o casi de costo, te respeto ayer por amabilidad se te pago la noche para complacer al cliente y aun así te pones a decirle a los demás que se te pago por qué te pusiste pesado y no sé qué más, creo que le falta un poco más de caballerosidad y respeto debería de guardar discreción y respeto. Creo que mejor no manejaremos precios de promoción y tampoco estaremos complaciendo a clientes como usted… No le vemos el caso … Saludos”.

El viajero aseguró que sólo quería pasar emociones y experiencias inolvidables en ese recorrido con su esposa, pero lo que vivió fue un verdadero infierno; después de este mensaje fue bloqueado del WhatsApp por Esmeralda “N”.

Asimismo, abundó que la empresa en su página de Facebook promociona a la ciudad de Cancún y la frontera con Guatemala como unos de sus recorridos, lo cual no fue así; de igual modo no deja en claro si las entradas de los puntos a recorrer están cubiertas con el pago del paquete, dándose cuenta uno de que corre por parte del cliente ya en el momento de entrar a los lugares.

Una de las situaciones más molestas, dijo él afectado, fue la de traerlos toda una noche en el autobús donde durmieron, “lo más seguro para ahorrarse una noche de hospedaje ya que de irse directamente de la zona arqueológica de Palenque a Chetumal hubiéramos llegado a buen tiempo para ducharnos y dormir tranquilamente”.

Dicha situación provocó que una pareja pidiera regresarnos a Acapulco de inmediato y, a pesar de que la mayoría de los viajeros estaba inconforme, decidieron continuar con el recorrido, no así la pareja que de Chetumal se regresaron a Acapulco en el segundo día, dijo el afectado.

Además, agregó que hubo mucha desinformación por parte de la coordinadora de nombre Eva “N”, quien no proporcionaba el itinerario hasta muy entrada la noche o ya al siguiente día como sucedió en una ocasión cuando la envío al grupo el mensaje de la hora de salida a las 12:40 horas, a pesar de que él le había mandado mensaje desde mucho antes. “nunca me contestó un solo mensaje a pesar de que siempre decía que cualquier duda o comentario se lo hicieran saber en privado”, dijo el afectado.