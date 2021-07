Ciudadanos protestan para exigir abasto de medicamentos en el IECAN

Acapulco Gro; a 30 de junio del 2021.- El Dirigente Municipal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, se solidarizó con familiares de niños con cáncer y se sumó a las manifestaciones que este día se están realizando en todo el país para exigir el abasto de medicamentos.

Un grupo de personas se dieron cita hoy en el Instituto Estatal de Cancerología con familiares y pacientes del mismo, dónde juntos alzaron la voz para exigir al Gobierno Federal que se tomen acciones inmediatas y se garantice el abasto de los medicamentos que se necesitan para combatir esta terrible enfermedad.

Se le pidió su opinión sobre las declaraciones hechas por el Subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, el maestro Ramiro Solorio expresó, “No se debe criminalizar la exigencia de los padres de niños con cáncer, se debe ser empáticos, apoyar y dar solución a esta problemática. Es una torpeza por parte del Subsecretario dar una opinión tan desacertada y poco empática, no debemos demeritar ni criminalizar esta situación. Ningún niño merece morir por falta de medicamentos, es hora que se les dé una solución, se debe garantizar que los niños cuenten con sus medicamentos”.

El Dirigente Municipal de Movimiento Ciudadano agregó que, “en febrero del año pasado nos reunimos con el Subsecretario, tengo un documento firmado de puño y letra por él, en donde garantizó el abasto de medicamentos, incluso están especificadas las medicinas que se requerían y es la fecha que no han abastecido este medicamento. No podemos permitir que se sigan burlando, no tienen palabra. ¡Ya basta!”

Finalizó: “Pedimos que haya medicamentos para todos los pacientes que padecen cáncer, no es justo que no haya medicamentos. Seamos empáticos y solidarios, es lo único que pedimos”.

En el lugar se leyeron pancartas en las que usaban los hashtags #ElCancerNoEspera

#LosNiñosMerecenVivir, entre otras exigencias legítimas de los manifestantes.