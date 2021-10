Celebran ciudadanos el inicio de la administración de Abelina López

Anuncio

Acapulco Gro; a 01 de octubre de 2021.- Desde el primer día de su gestión, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, escuchó de manera personal y directa peticiones de integrantes del Colectivo de Organizaciones Solidarias.

Los vecinos acudieron al Ayuntamiento y celebraron el inicio de la administración de Abelina López y a través de la diputada federal y dirigente de dicha organización; Rosario Merlín, entregaron el pliego petitorio de obras 2021.

“Por eso dije que nuestra compañera Abelina, además con los principios de la Cuarta Transformación, de no robar, no mentir, no traicionar, es mujer y las mujeres tenemos palabra”, expresó Rosario Merlín García.

De la misma manera destacó: “esta es una muestra de que hoy, el primer día de labor, aquí está con nosotros nuestra presidenta municipal, les pedimos un fuerte aplauso a toda la administración y a la presidenta, bienvenida en este trienio y éxito para bien con los acapulqueños”.

En su mensaje la presidenta municipal, Abelina López consideró cambiar el esquema de trabajo en las comunidades, de modo que propuso reunirse con los comisarios y delegados de las 47 localidades de Acapulco, para generar obras de gran impacto, como un puente que conecte con Cacahuatepec, hacer tanques para abastecimiento de agua entre otras acciones que transformen la zona rural de Acapulco.

López Rodríguez, también anunció la inversión de 28 millones 800 mil pesos entre Comisión Nacional del Agua (Conagua) y gobierno del estado, para adquirir bombas para los sistemas Papagayo I y II, así como Chapultepec.

“Si alguien entiende de gestión soy yo, más de 35 años gestionando, sé lo que le doy a Acapulco, de donde me digan, de donde me hablen, yo sé cuál es el problema”, expresó la presidenta municipal.

Luego de recibir el pliego petitorio, la alcaldesa acordó con los vecinos una mesa de trabajo para dar seguimiento a sus peticiones.