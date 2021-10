Acude Ramiro Solorio a la FGR para dar la cara a denuncia en su contra por liberar el Paseo del Puerto

Anuncio

Acapulco Gro; a 04 de octubre del 2021.- Este lunes, el coordinador municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ramiro Solorio Almazán y su esposa la exregidora Lupita Cortés, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para atender una denuncia asentada en la Carpeta de Investigación: FED/GRO/ACAP/0000942/2021, que el gobierno federal levantó en su contra, por haber liberado el pasado 20 de junio el acceso al “Paseo del Puerto”.

El dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Ramiro Solorio, comentó: “El día de hoy acudimos a la FGR junto con mi esposa, a entregarnos. Fueron a buscarnos a nuestro domicilio y nosotros aquí estamos. Nos quieren meter a la cárcel porque abrimos el “Paseo del Puerto”. Nosotros siempre hemos luchado por Acapulco. Cuando defendimos “La Roqueta”, ganamos, luchamos para que no se privatizara y hoy todos los acapulqueños y los turistas pueden disfrutarla libremente gracias a la lucha que emprendimos. Hace tres años también querían privatizar las calles de nuestra ciudad y junto con mi esposa y todo mi equipo, defendimos a Acapulco, y hoy los acapulqueños no le pagan a un particular por hacer uso de las calles de nuestra ciudad”.

“Ahora estamos aquí, nos quieren meter a la cárcel, porque efectivamente, abrimos el acceso al “Paseo del Puerto” porque es un espacio público de todos los acapulqueños, y nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir luchando siempre por lo que es de los acapulqueños, aquí está prohibido rendirse”.

Una vez terminada la diligencia, el Mtro. Ramiro Solorio declaró lo siguiente: “Quiero que quede muy claro, el “Paseo del Puerto” es de todos los acapulqueños, y vamos a seguir luchando para que así sea. Nadie puede impedir la libertad de tránsito. Nosotros jamás vamos a dejar de luchar por Acapulco. Así lo hemos hecho siempre, así lo hicimos cuando luchamos por “La Roqueta”, así lo hicimos cuando intentaron privatizar nuestras calles, y también lucharemos para liberar el acceso a Playa San Vicente. Y aquí, en el caso del “Paseo del Puerto”, nosotros no nos vamos a amedrentar.

El maestro Ramiro Solorio externó: “Es un proceso que aún va a seguir, hay una próxima Audiencia para el jueves 14 de octubre, por las características que esto conlleva, va a ser un tema que va a llevar tiempo, pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Tenemos un gran equipo. Está mi esposa, que junto conmigo ha encabezado estas luchas, está la enorme solidaridad de la dirigencia estatal de mi partido que encabeza el doctor Adrián Wences, están todos los integrantes del equipo “Soy Tu Brother”, y está toda la gente que siempre ha apoyado estas nobles causas por Acapulco. Nosotros no nos daremos por vencidos, que quede claro, el “Paseo del Puerto”, es de todos los acapulqueños”.

Ramiro Solorio, finalizó: “No importa lo que pase con nosotros. Se puede perder la libertad, pero nunca la dignidad. Si defender a Acapulco es un delito, nosotros somos culpables. Luchar por Acapulco es lo mejor que podemos hacer para defender el patrimonio de nuestros hijos, el patrimonio que es de todos los acapulqueños”.

Estuvieron presentes el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero el Dr. Adrián Wences Carrasco, la dirigente de mujeres de Movimiento Ciudadano Profa. Nereyda de Jesús Silvar, así como los regidores de la Bancada Naranja, Brenda Hernández Marino y Julián López Galeana.