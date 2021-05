Activar agroindustria y turismo ecológico en la Ruta del Sol, plantea Abelina López Rodríguez

Acapulco Gro; a 22 de mayo del 2021.- Este sábado, la abanderada morenista para la alcaldía de Acapulco; Abelina López Rodríguez, visitó los poblados de Xaltianguis y Altos del Camarón, en donde planteó a los habitantes que una vez llegando a la presidencia va a detonar el turismo en esta zona, así como la producción de sus cosechas como el maíz, Jamaica, mango, entre otros.

Tras reunirse con comisarios de poblados de la Ruta del Sol, la candidata a la alcaldía de Acapulco por MORENA; Abelina López Rodríguez, indicó que se acordó realizar la construcción de unas bodegas para que los productores del maíz puedan guardar y trabajar su cosecha en la zona del Kilómetro 30, ya que pagan altos cobros por quienes se los rentan.

“En la mañana me reuní con algunos comisarios y estamos planteando hacer unas bodegas para su maíz en la zona del 30, traemos el proyecto porque entiendo que les están cobrando la renta y estamos viendo la manera de ayudarlos con la industrialización de su maíz y producir otros productos como la harina y el aceite”, dijo.

Así mismo, en el poblado de Altos del Camarón, López Rodríguez habló de la importancia de hacer turística la Ruta del Sol, pues hay varios atractivos a los cuales se les debe promover como lo es las aguas termales que se encuentran cerca del Kilómetro 30, así como otros lugares atractivos y de bellezas naturales con las que cuenta la Ruta del Sol.

En su visita a la localidad de Xaltianguis, la candidata a la alcaldía de Acapulco recibió la adhesión de Agustín Dorantes y Maura Aponte, padres de la actual regidora municipal panista, Guadalupe Dorantes.

El Comisario de Xaltianguis, Alberto Castillo agradeció la visita de Abelina López Rodríguez en este poblado, pues dijo “es una candidata emanada del pueblo que conoce los problemas de las localidades”.

“Desde aquí le digo a los contrarios, porque no enemigos, les digo a los conservadores que los principios y los ideales no se asesinan, pido desde aquí protección, no digo que me vayan a asesinar, pero son capaces”, aseveró el Comisario de Xaltianguis.