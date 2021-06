Abelina López Rodríguez recibe constancia de mayoría como alcaldesa electa de Acapulco

Acapulco Gro; a 10 de junio del 2021.- Las primeras horas de este jueves, la presidenta municipal electa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, recibió en instalaciones del Consejo Distrito N° 04 del Instituto Electoral de Participación Cuidadana (IEPC), la constancia de mayoría de la contienda por la alcaldía porteña.

Cientos de simpatizantes, miembros de su equipo de campaña y ciudadanos en general, acompañaron a la munícipe electa a las oficinas del Consejo de Distrito, donde con porras y algarabía festejaron el triunfo de Abelina López en las urnas el pasado 06 de junio.

Esta entrega de constancia, refrendó que López Rodríguez fue electa por los acapulqueños para llevar las riendas del municipio por su compromiso con la gente y sus 35 años de trabajo y entrega con el pueblo.

En entrevista ante medios de comunicación, la morenista reafirmó su compromiso con los acapulqueños y se dijo contenta por la entrega de la constancia y el cariño y apoyo de los ciudadanos.

“Es una entrega entre el pueblo y Abelina que hoy se ve culminada con esta constancia de mayoría”.

“Estoy emocionada, estoy motivada y vamos a trabajar con lo que requiere Acapulco y como lo he prometido con honestidad y combatiendo la corrupción”, indicó.

Tras la entrega de la constancia, ya en la madrugada, simpatizantes y acapulqueños, escucharon un mensaje en la cancha de la CROM en donde López Rodríguez indicó “tengo un compromiso como tal, un compromiso real cuantos compromisos se han adquirido, los tengo anotados y he de cumplir todos”.

“Estamos los que creyeron en mi persona, los que han caminado conmigo, vengo a decirles esta madrugada gracias de todo corazón, gracias a ustedes se hizo realidad ese sueño, gracias por su confianza”, dijo.

López Rodríguez dijo a los acapulqueños que este documento va la confianza del pueblo y hace que uno adquiera una gran responsabilidad para poder servir, “yo nunca he sentido el poder, ni en las veces que he tenido cargo, no cambiaría mi esencia porque no sentiría que soy yo”.

Por otro lado habló de que a su llegada a la alcaldía, no habrá despidos masivos, mucho menos saldrán quienes tienen su base en el Ayuntamiento pero aseguró que revisará a detalle la situación que se vive en cada una de las dependencias.