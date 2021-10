Abelina López rinde protesta como presidenta municipal de Acapulco

Anuncio

Acapulco Gro; a 30 de septiembre de 2021.- Abelina López Rodríguez, rindió protesta como alcaldesa constitucional del municipio de Acapulco de Juárez.

Durante la sesión pública y solemne de toma de protesta del H. Ayuntamiento 2021-2024, celebrada en el antiguo Palacio Municipal, López Rodríguez se comprometió a trabajar en los problemas más urgentes de Acapulco, como lo son el agua potable, la recolección de basura, servicios públicos, así como la atención a viviendas colapsadas por el terremoto del 07 de septiembre y la mitigación de los estragos que ha dejado la pandemia de Covid-19.

En la ruta crítica de los primeros 100 días de gobierno, la alcaldesa resaltó que desde las primeras horas de su gobierno comenzarán a operar 35 camiones recolectores de basura, que gradualmente se incrementará a 45 la flotilla que garantizará la recolección de los residuos sólidos.

La presidenta municipal anunció acciones en materia de agua potable e infraestructura hidrosanitaria, atención al problema del desabasto de agua, también reveló la construcción de un hospital en la zona poniente con una inversión de 700 millones de pesos.

En su mensaje, López Rodríguez se dijo aliada de los trabajadores.

“Quiero hacer una mención especial a las y los trabajadores del Ayuntamiento, decirles que hoy iniciamos una nueva etapa de trabajo, tendrán a mí, no a la presidenta, sino a una compañera, a una amiga que sabe trabajar en equipo, trabajaremos hombro a hombro en beneficio de las y los acapulqueños”.

López Rodríguez también convocó al pueblo de Acapulco para que sea partícipe de todas las grandes acciones del gobierno que se pondrán en marcha para la verdadera transformación de Acapulco.

“Haremos el mejor gobierno municipal que merece Acapulco”, por ello destacó que se seguirá los principios de la 4T, no mentir, no robar y no traicionar.

A su vez, la presidenta municipal presentó a su mamá, Cecilia Rodríguez Reyes, quien le inculcó la fortaleza para servir al pueblo de Acapulco.

Durante la ceremonia, la diputada local, Yoloczin Domínguez Serna, en representación del Congreso del Estado, tomó protesta a los integrantes de la nueva comuna porteña y se instaló el Ayuntamiento del municipio de Acapulco, correspondiente a este trienio.

Al evento asistió el vicepresidente de la mesa directiva del senado, José Narro Céspedes; el senador Félix Salgado Macedonio, el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores; la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda; Luis Alberto López Salmerón, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, así como representantes de las fuerzas armadas.