A los de la cuarta les decimos que nosotros seremos un gobierno de primera: Ricardo Taja

*Ellos prometieron un cambio y no lo cumplieron

*“En mi gobierno la estructura del tricolor sí tendrá oportunidades de trabajo”, aseguró

*Llama Alejandro Moreno, líder nacional tricolor, al voto masivo este 6 de junio.

*”Vamos a crecer aún más para demostrar de lo que está hecho el priismo”, Mario Moreno Arcos.

*Pide Ricardo Taja no dejarse amenazar por los Servidores de la Nación

Acapulco Gro; a 05 de mayo de 2021.- Con una auténtica muestra del músculo político, líderes del PRI nacional, estatal y municipal, junto a sus candidatos a la gubernatura del Estado, la alcaldía de Acapulco y las diputaciones locales y federales, encabezaron un encuentro abierto con las estructuras municipales en este puerto.

En este acto, el candidato de la coalición PRI-PRD, Ricardo Taja Ramírez, reconoció la labor de todo el ejército de mujeres y hombres que conforman la estructura del tricolor ya que son la parte más importante para ganar la elección este 6 de junio. A ellos, les dijo que en su gobierno tendrán oportunidades de trabajo y no será como en otras ocasiones que solo los usaron y cuando lograron el triunfo no los tomaron en cuenta.

“Decirle al ejército de mujeres, hombres y jóvenes que ustedes son la parte más importante para ganar está elección. Los gobiernos no los consideraron en elecciones pasadas, pero con Taja tendrán oportunidades de trabajo, les aseguro que habrá apertura para las estructuras que se encargaran de ganar la elección”, señaló.

Ante el presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, los dirigentes estatal y municipal del tricolor, Héctor Apreza Patrón y Sofío Ramírez Hernández, así como del candidato al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, Taja Ramírez dijo que el reto es grande, pero es más grande el amor que tiene por Acapulco y por Guerrero por lo que subrayó que su gobierno será de primera y no de cuarta como la actual administración.

“Aquí están todos los que anhelan el factor de cambio, el reto es grande, pero es más grande el amor que sentimos por Acapulco y por Guerrero. A los de la cuarta les decimos que nosotros seremos un gobierno de primera. Ellos prometieron un cambio y no cumplieron”.

Taja Ramírez reiteró que su gobierno será con rostro humano, a ras de tierra, caminado por donde hay necesidad y viendo por la gente. Hizo un llamado para que no se dejen engañar por los Servidores de la Nación ya que es mentira que les pueden quitar su apoyo social si no votan por ellos.

“A los viejitos y jóvenes les digo que nadie les puede quitar lo que ya les pertenece, el voto es secreto, no se dejen engañar”.

En este encuentro, Taja Ramírez destacó que Mario Moreno, representa la continuidad de las acciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, de quien destacó su gran labor al frente de Guerrero por haber recuperado el orden en la entidad.

Al tomar la palabra, Alejandro Moreno Cárdenas dijo que Guerrero es muy importante para el partido a nivel nacional y que la entidad se jugará el presente y el futuro de las familias este próximo 6 de junio, día en el cual se tiene la oportunidad de ponerle un alto al Morena.

“El pasado no fue perfecto, pero el hoy que vivimos es peor, lleno de caos. Los de Morena son unos cínicos, sinvergüenzas y mentirosos, son unos incapaces, que no han sabido gobernar, prometieron mucho y no han cumplido en nada; el 6 de junio es la oportunidad para ponerle un alto a Morena”, señaló.

Por su parte, Mario Moreno Arcos reiteró los acuerdos que tiene con Ricardo Taja para cambiar el entorno de Acapulco los cuales servirán para mejorar las condiciones de vida de la población.

Antes de concluir el acto en las instalaciones del PRI, Ricardo Taja Ramírez resaltó algunos de los acuerdos y compromisos con Acapulco como el rescate de CAPAMA, la instalación de 53 mil luminarias, fortalecer la construcción ya existente del C5, la reactivación de vuelos y cruceros turísticos, impulsar la economía y luchar para que Acapulco sea nuevamente el rey del turismo entre otros.

“Trabajaré muy duro, me partiré el alma por todas las familias acapulqueñas”.

En el evento estuvieron presentes el senador Manuel Añorve Baños, Jennifer Hernández Peña Secretaria General del PRI, Jaime Colón García, candidato a diputado federal por el distrito 9, la candidata a diputada local por el distrito 8 Gabriela Bernal Reséndiz, la candidata a diputada local por el distrito 4 Edilma Galeana Mellin y Julieta Fernández Márquez.