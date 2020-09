Gobierno federal desaparece mil 644 mdp para educación media superior y superior: Saldaña

/ 90

Chilpancingo, Gro. 17 de Septiembre del 2020. – En total son mil 644 millones de pesos los que desaparecen en el Presupuesto de Egresos Federal 2021, con lo que así se eliminan 13 programas educativos que significan un daño directo a la educación media superior y superior, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán.

Indicó que, debido a eso, con los rectores del país la próxima semana iniciarán una lucha para la incorporación de esos programas cuya pretendida desaparición afecta directamente a la educación media superior y superior, encabezados por el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Vals Esponda.

Citó que entre los programas no incluidos en el PEF-2021, están el de Fortalecimiento a la Oferta Educativa, Carrera de los docentes -beca al desempeño-, Formación y Certificación para el Trabajo, Expansión de la Oferta Educativa en Educación media superior y superior, y Desarrollo y Aprendizaje Significativo de la Educación Básica.

Asimismo, el de Reconstrucciones, Convivencia Escolar, Atención a la Universidad de Educación Indígena y Atención Educativa al sector Migrante, “y ustedes saben que, así como para el sector indígena, la Universidad tiene también un programa especial para los migrantes”.

Señaló que, en expansión académica, la UAGro está ampliando la infraestructura con la construcción y rehabilitación de espacios académicos, pero también contratando personal, y se están regularizando a los trabajadores.

“Se va a crear un subsistema en las Preparatorias Populares, porque la federación ya no nos permite la creación de más prepas”, y también se verán afectadas, indicó.

Se refirió a la eliminación de otros recursos y que afectarán a la UAGro de manera directa, como en la carrera docente y la obligatoriedad de la gratuidad, porque este último no viene “y es importante que el gobierno federal otorgue esta aportación para que los alumnos dejen de pagar cooperaciones en las escuelas, no sólo en la UAGro, si no en las instituciones de todo el país”.

En el acto cívico realizado este jueves en la Coordinación Zona Sur en Acapulco, destacó también que se debe luchar para que aparezca en el PEF-2021 el programa de Saneamiento Financiero, que se ocupa para el pago de pensiones y jubilaciones, así como la deuda de la institución.

Saldaña Almazán aseveró que las instituciones de nivel medio superior y superior serán afectadas con la desaparición del programa de Formación a la Excelencia Educativa y la Expansión a la Oferta Educativa.

Añadió que en la carrera docente repercute mucho porque los universitarios se mantienen en una constante preparación, y “en estos tiempos vamos a luchar para que estos programas se puedan incorporar al Proyecto de Presupuesto 2021”.

(www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts