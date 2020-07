Vídeo: El próximo 10 de agosto es una fecha referencial, no es un hecho que en ese día se vaya a regresar a clases: Astudillo

/ 57

*Instan a seguir las recomendaciones y las medidas anunciadas para NO regresar al semáforo rojo.

*Aumenta la cifra a 7 mil 166 casos positivos y mil 60 defunciones.

Chilpancingo Gro; a 10 de julio del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, aclaró que la fecha del 10 de Agosto es una fecha referencial, y no es un hecho que en ese día se vaya a regresar a clases. Ya que se busca no poner riesgo la integridad física de alumnos ni maestros, por lo que se valora en Guerrero NO hacerlo hasta en tanto no se haya avanzado a semáforo verde, destacó en su mensaje sobre la actualización de la pandemia por Covid-19.

El Ejecutivo estatal reiteró que el estado continúa en color naranja y que espera que durante el fin de semana haya una respuesta positiva en los centros turísticos, sobre todo que se respeten las medidas sanitarias, y que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, coadyuvará a que haya resultados positivos y “nos vaya muy bien en las playas de Acapulco y Zihuatanejo”.

De manera especial, el mandatario estatal insistió que el problema de los contagios por Covid-19 continúa en Guerrero y no podemos decir que lo vencimos o lo tenemos controlado, tenemos un serio problema que se llama pandemia y solo lo podremos superar, “cuando cada uno de nosotros asuma la parte que le corresponda”, tomando en consideración las medidas sanitarias, como quedarse en casa, disminuir la movilidad y usar cubrebocas y gel antibacterial.

Sobre este particular, refirió que hay entidades de la República que tuvieron que regresar del color naranja al rojo, y que de no haber respeto a las normas establecidas, corremos el riesgo de volver al color rojo del semáforo de riesgo, “lo que sería muy lamentable”. Por ello, indicó que el tema se trata con sentido optimista, confiando que de manera conjunta, gobierno y sociedad, “haremos lo que nos corresponda para salir de esta crisis de salud”.

En su oportunidad, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer el reporte técnico sobre el Covid-19, señalando que en Guerrero hay a la fecha, 7,166 casos confirmados, 2,098 sospechosos, 4,237 negativos y 1,060 defunciones, además de 4,805 pacientes recuperados y 1,022 casos activos, de un total de 13,501 estudios realizados, manteniéndose en 77 el número de municipios con casos positivos.

Destacó que en los últimas 4 días se registraron casi mil nuevos casos positivos, y que el 90 por ciento de los 7,166 registrados a la fecha, se concentra en 15 municipios, siendo Acapulco con 4,187 y Chilpancingo con 747 e Iguala con 236, los que están a la cabeza, añadiendo que se tienen 288 pacientes hospitalizados, de los cuales 127 se mantienen estables, 105 en situación grave y 56 intubados, en estado crítico, con una ocupación promedio de camas Covid, del 38 por ciento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts