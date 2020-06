Vídeo: Confirman autoridades que Guerrero no sufrió daños por sismo registrado en Oaxaca

*Guerrero expreso su solidaridad con el vecino estado de Oaxaca por el movimiento telúrico de 7.5 de intensidad

*Piden a la población a no divulgar información que no esté avalada por fuentes oficiales, a fin de no causar alarma entre la población.

*Pasar del Semáforo rojo a naranja, se logrará si los guerrerenses toman en serio las medidas sanitarias, De la Peña.

*Para el Gobierno de Guerrero es tarea prioritaria bajar la intensidad de la pandemia. Guerrero acumula cuatro mil 457 casos confirmados y 755 defunciones.

Acapulco Gro; a 23 de junio del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que de acuerdo a todos los reportes que se han venido conjuntando de las diversas regiones de la entidad, no se reportan daños en el Estado por sismo con intensidad de 7.5 en la escala de Richter generado en Oaxaca, por lo que, externo su solidaridad con el estado vecino quien fue epicentro de este fenómeno natural.

“De acuerdo a todos los reportes que se han venido conjuntando de las diversas regiones de Guerrero, no tenemos ningún reporte de daño en el estado. La información de las cámaras de los C5, C4 de las diversas poblaciones grandes, como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, nos reportan que no tenemos ninguna novedad, ninguna persona herida, ni muchos menos fallecida”, detalló.

El Ejecutivo estatal señaló que hoy en día se requiere que nos cuidemos y poner lo mejor de nosotros mismos, porque de lo contrario, tendremos que acostumbrarnos a convivir con el Covid-19 y no es lo correcto, sino tenemos que aprender a cuidar más a nuestra familia, en especial a los adultos mayores y demás personas vulnerables.

Como información adicional, el secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador indicó que luego del sismo de 7.5 grados en la escala de Richter registrado esta mañana, se espera un ligero incremento de oleaje en el litoral guerrerense y que está descartada la posibilidad de un tsunami, e invitó a la población a no divulgar información que no esté avalada por fuentes oficiales, a fin de no causar alarma entre la población.

Siguiendo con este enlace, la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés pidió al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos actualizar el reporte técnico de la evolución del Covid-19, quién indicó que Guerrero cuenta a la fecha 4,557 casos confirmados, 1,169 sospechosos, 2,864 negativos y 755 defunciones, además de 2,950 pacientes recuperados y 572 casos activos, de 8,590 estudios realizados, con 74 municipios con casos activos, al sumarse Mochitlán en las últimas 24 horas.

El secretario de Salud, indicó que para el gobierno del estado es tarea prioritaria bajar la intensidad de la pandemia, lo que se logrará si los guerrerenses tomamos en consideración las medidas sanitarias como quedarse en casa, evitar la movilidad y mantener la sana distancia, porque solo así se cambiará el color del semáforo de riesgo por Covid.

De la Peña Pintos agregó que el municipio de Acapulco concentra el mayor número de casos positivos de Covid-19 con 2,719 y 421 defunciones; Chilpancingo con 473 y 67 decesos; Iguala, con 192 y 72 fallecimientos y Taxco con 80 casos y 29 decesos y añadió que de las 664 camas Covid con que cuenta el sector Salud, están ocupadas 343, de cuyos pacientes 156 se encuentran estables, 112 hospitalizados graves y 75 intubados en situación crítica.

A su vez, Alejandro Bravo abarca, jefe de la Oficina del Gobernador, indicó que para coadyuvar a cambiar el color del semáforo de riesgo por Covid-19, se continúan realizando los operativos de sanitización y concientización en mercados, centros comerciales, transporte público y lugares de alta concentración de personas de los 16 municipios del estado con mayor índice de movilidad, además de Eduardo Neri, Arcelia y Juan R. Escudero.

