Vacunas ofertadas en la Montaña son falsas, no existen: Héctor Astudillo.

*Fiscalía de Guerrero y Salud, se coordinan para encontrar y fincar responsabilidades a defraudadores por falsa vacuna en la Montaña.

*Muestreos en municipios con mayores contagios, da oportunidad que no se hospitalicen y se atiendan oportunamente casos positivos

Acapulco Gro; a 05 de agosto del 2020.- “Este no es un problema de Guerrero, este es un problema en el mundo”, destacó el gobernador Héctor Astudillo Flores al advertir, principalmente a los pobladores de la Montaña, que todavía no existe alguna vacuna para evitar el contagio por COVID19, por lo que les advirtió no confiar y denunciar a personas que supuestamente están vacunando contra esta pandemia.

Astudillo Flores, durante la actualización de datos COVID19 en Guerrero, menciono que, en ese tema, ya se implementan acciones con la Fiscalía General del Estado, para encontrar a y aplicar sanciones correspondientes estos presuntos defraudadores que en Tlapa de Comonfort están ofreciendo una falsa vacuna contra el Covid-19.

El mandatario estatal insistió su llamado a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar que sigan proliferando los contagios en la entidad, añadió que a pesar de que hay condiciones que indican una disminución en el número de fallecimientos, no es momento para bajar la guardia.

En su participación, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que hasta este martes en Guerrero se tiene registro de 11 mil 695 casos positivos, mil 438 defunciones y 192 nuevos casos en las últimas 24 horas. De acuerdo a los datos, hay 934 casos activos, los cuales se concentran principalmente en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo.

El encargado de Salud en el estado reiteró que hay una tendencia a la disminución en el tema de las defunciones, misma situación que en lo que corresponde a hospitalización, pero también se tienen el segundo lugar con menos ocupación de ventiladores, añadiendo que esto es derivador a que el Gobierno de Guerrero aumento el número de nuestros en municipios con mayores contagios, da oportunidad que no se hospitalicen y se atiendan oportunamente.

De la Peña Pintos detalló que Guerrero se encuentra en el lugar número 24 a nivel nacional en el tema de ocupación de camas, con un 33%; mientras que, en ocupación de ventiladores, se ubica en el lugar 31, con 21%.

