Urgente reducir la movilidad ciudadana porque la curva de contagios por Covid-19 va en ascenso: Carlos de la Peña

Chilpancingo Gro; a 14 de mayo del 2020.- El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos señaló que en Guerrero estamos en grave riesgo de continuar incrementando los contagios de Covid-19, mientras la población no disminuya la movilidad y no utilicen cubrebocas, continuarán los contagios; así lo informaron las autoridades de Salud Estatal.

El funcionario estatal, acompañado por la directora de Comunicación Social del gobierno del estado, Erika Lührs Cortés, dio respuesta a las preguntas de la población, de manera especial, consideró que no es momento de abrir negocios no esenciales, porque no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para evitar la transmisión del Covid-19.

Agregó que el Gobierno del Estado ha entregado puntualmente los insumos necesarios en los 9 hospitales, a fin de garantizar que el personal médico labore en mejores condiciones.

Al dar a conocer el reporte técnico del día, indicó que en Guerrero hay 1,013 casos negativos, 336 sospechosos, 705 confirmados, 85 fallecimientos y 336 personas recuperadas de un total de 2,054 estudios realizados, y que a nivel nacional, ocupa el lugar 18 en incidencia de casos y el 14 por el número de éstos.

De manera especial, señaló que de las 400 camas destinadas para la atención de personas con este virus, se han ocupado 170, añadiendo que en Iguala, se cuenta con 24 camas Covid, de las cuales están ocupadas 17.

