Urge plan de contingencia por cierre de negocios en Acapulco: López Sugía

*Es equivocado pensar que no afectará a los asalariados, advierte el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero

Chilpancingo Gro; a 19 de marzo del 2020.- Ante el cierre de negocios ordenado en Acapulco, el diputado Arturo López Sugía urgió a los tres niveles de gobierno a dar a conocer el plan de contingencia económica que se aplicará para reducir el daño por las medidas contra la propagación del coronavirus Covid-19.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Guerrero dijo entrevista que de aproximadamente un millón y medio de la población ocupada en el estado más de medio millón son trabajadores por cuenta propia, más de 161 mil viven de propinas y 62 mil 544 son empleadores, “y menos de la mitad son asalariados, hablamos de unas 709 mil personas, de las cuales la mayor parte están en Acapulco”, donde ya el Ayuntamiento ordenó el cierre de negocios.

López Sugía dijo que el riesgo de afectación al ingreso familiar “es una realidad para todos” en virtud de que el subsecretario de Salud del gobierno federal Hugo López-Gatell Ramírez ha informado que la epidemia durará por lo menos 12 semanas.

Consideró que es equivocado pensar que los trabajadores asalariados no se verán afectados. “Para muchos de ellos que no forman parte de la burocracia, ni trabajan para grandes empresas con solidez financiera, su ingreso dependerá de que las finanzas de sus empleadores resistan tres meses pagando nómina, impuestos, créditos vigentes y renta en muchos de los casos”.

Agregó que solamente las grandes cadenas comerciales tienen la solvencia para afrontar esa situación, y puso como ejemplo el sector comercio del estado en el cual “96 por ciento son micronegocios que se verán afectados también al no haber gente en las calles y concentrarse la demanda en determinados productos que serán esenciales en esta etapa”.

El legislador dijo que la falta de un plan de contingencia genera incertidumbre “porque a la población le dicen: no salgas, no abras tu negocio, no trabajes, en el caso de quienes por la naturaleza de su empleo no pueden hacerlo desde casa, pero no le dicen te vamos a apoyar con esto o con lo otro para que resistas”.

Otro ejemplo que citó es la gente de la tercera edad que se considera de alto riesgo de contraer la enfermedad, “muchos adultos mayores trabajan, tienen que hacerlo para sobrevivir, los mandamos a sus casas ¿y qué van a comer? ¿de dónde van a pagar su manutención y sus medicamentos?”.

Por lo que urgió a que se den a conocer las acciones que los gobiernos federal, estatal y municipal aplicarán para atender a estos sectores y evitar un colapso de la economía.

