Terminó septiembre con casi 10 decesos diarios por COVID-19: Carlos de la Peña

Chilpancingo, Gro. 2 Octubre de 2020.- El secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, confirmó este viernes que septiembre culminó con 289 decesos por COVID-19 en Guerrero, con un promedio diario de 9.6 decesos en ese mes.

Reportó mil 954 decesos acumulados en la entidad. También 19 mil 297 contagios acumulados, de los cuales 151 se registraron en las últimas 24 horas, distribuidos en Acapulco con 53, Chilpancingo 44, Tixtla 12, Zihuatanejo 12, Atoyac 10, entre otros.

De los 895 casos activos, dijo, el 88 por ciento está concentrado en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tixtla. En casos estimados, precisó, Guerrero registra el 32.98 por 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional que es del 31.78.

“En Acapulco sigue en esa pendiente ascendente, también Chilpancingo y Zihuatanejo, pero Tixtla tiene un incremento importante. En cuanto a las defunciones, éstas se han mantenido de una manera estable, han disminuido”, dijo.

Del 1 al 2 de octubre, dijo, se registraron 11 decesos en hospitales de Guerrero. También reportó 230 personas hospitalizadas, de los cuales 49 se encontraban intubados en estado crítico, aunque señaló la tendencia permanece estable.

“El porcentaje de ocupación hospitalaria el día de hoy es de 29 por ciento, incluyendo las camas con ventilador y sin ventilador de parte de todo el sector salud. Acapulco con 35.6 por ciento, Chilpancingo con el 34.3 y Zihuatanejo con 32.7”, dijo.

De acuerdo con de la Peña, el gobernador Astudillo recibió el jueves la notificación de que el estado continuará en color naranja del Semáforo Epidemiológico Nacional durante 15 días más.

Sin embargo, llamó a la población a cuidarse y extremar las medidas de higiene para evitar el contagio, con el uso del cubreboca, guardando la sana distancia, evitando sitios conglomerados y lavándose constantemente las manos.

Por su parte la directora general de Comunicación Social, Erika Lorena Lührs Cortés, dijo que en los comentarios que hicieron usuarios de Facebook durante la transmisión de este viernes, no solo pedían más acciones, sino “castigos a quienes no sigan las medidas, a quienes no utilicen correctamente el cubreboca”.

“Quiero comentarles que, pues sería el deseo de todos, poderle pues jalar las orejeritas… Que cualquier establecimiento que no esté observando el uso de cubrebocas, los tapetes sanitizantes, el gel antibacterial, el que estén abiertos al aire libre, el que haya ventilación”, dijo.

Agregó: “La mejor manera de llevar los protocolos es que nosotros participemos, es que seamos nosotros los primeros en tener conciencia de que si yo actúo correctamente ya estoy aportando”.

