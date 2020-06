También el rector Javier Saldaña estuvo contagiado de Covid-19, pero ya se recuperó

Chilpancingo Gro; a 09 de junio del 2020.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán confirmó que fue contagiado con coronavirus Covid-19.

Sin embargo, aseguró que ya se encuentra recuperado y en tratamiento para reforzar su sistema inmune.

En entrevista telefónica dijo que previo a la prueba en la que dio positivo a Covid-19, y que se realizó el lunes de la semana pasada, ya se había sometido a 8 exámenes de laboratorio, pero había dado resultado negativo.

Comentó que este domingo pasado, se realizó otra prueba y ya salió negativo a coronavirus, “gracias a Dios”.

El rector estimó que el 98 por ciento de los jóvenes de la entidad “son asintomáticos” y han tenido contacto directo con familiares, a quienes puede contagiar.

“Yo creo que el 98 por ciento de los jóvenes son asintomáticos, pero ellos salen, algunos a trabajar, otros a otras actividades y regresan (a sus casas), y a veces la mamá tiene algún problema de diabetes, de hipertensión, un problema del corazón o problema de los pulmones, tienen enfermedades crónico degenerativas o los abuelitos, y bueno, ahí se contagian”, comentó.

“Esto va a ir caminando, los municipios llamados de la esperanza, ya hay casos, como por ejemplo Cruz Grande, como Copala, se han incrementado en Ometepec, en Azoyú que estaba limpio, ya hay casos, por qué, porque los tenemos ahí referenciados del Laboratorio (de Análisis e Investigación en Salud de la UAGro), solamente hay un municipio que no hay casos, tengo entendido, hasta ahorita”, pero de éste último no reveló cuál es.

Dijo que con base a información de los científicos de la UAGro, “esto va a terminar hasta agosto y tenemos que cuidarnos, es muy complejo”.

Comentó que el regreso a clases en la UAGro “está tentativamente aprobado, es el 27 de septiembre, ahorita vamos a terminar el semestre de manera virtual” y “los trabajadores vamos a regresar, el 7 de septiembre, pero a clases, yo creo que va ser hasta el 27 de septiembre; los funcionarios estamos haciendo guardias”.

El rector pidió a los universitarios tener mucha precaución y seguir recomendaciones de las autoridades de salud.

Relató que el pasado 1 de abril tuvo una reunión familiar a las que acudieron sus dos hijos mayores, su esposa y su bebé recién nacido, “y desde entonces mis hijos, una doctora y el otro estudiante de Química, me advirtieron que por mi trabajo y desempeño en la Universidad podría poner en riesgo a mi familia y al no poder dejar de salir, posteriormente decidí separarme y no tener contacto directo con ellos”.

Por su responsabilidad en la UAGro, inició un programa de 10 acciones de prevención contra el Covid-19, que incluye, entre otras: tomar vitaminas, suplementos alimenticios, ejercicio diario, nadar de ser posible todos los día, “acciones preventivas que habían funcionado en otros países”.

Recordó que en mayo, tres de sus colaboradores dieron positivo a Covid-19, entre ellos uno de sus camarógrafos, otra persona y su chofer.

Por lo que el lunes de la semana pasada se hizo la prueba y resultó positivo, “no quise anunciarlo, soy asintomático, salvo un poco de temperatura, que de acuerdo a la neumóloga fue por un tema de sinusitis”.

Reiteró que después del tratamiento médico, este domingo se hizo otra prueba y dio negativo al virus.

Dijo que continuará trabajando de forma virtual y en este momento en la elaboración de certificados, sistematizar la entrega de fichas y que los que exámenes de laboratorio de los alumnos ya se van a realizar.

“Son tiempos de repensarnos nuevamente, si queremos salir, tenemos que cuidar a la familia”, recalcó.

En la UAGro, han muerto por Covid-19, 15 universitarios, entre ellos, 10 jubilados, y existen entre 30 y 35 trabajadores contagiados bajo tratamiento y supervisión médica con la neumóloga Lisvenia Morales, dijo el rector, la misma que lo atendió a él. (www.agenciairza.com)

