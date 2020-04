Suspenderan pagos a docentes que se nieguen a impartir clases virtuales: Javier Saldaña

/ 36

Hizo el llamado a los maestros que no se han registrado en la Plataforma digital para impartir sus clases en línea, y señaló que “si no pudieran registrarse se les va seguir capacitando, (porque) tienen que sacar el semestre y debe haber evidencias”.

Informó que en la Preparatoria 26, de Buena Vista de Cuéllar, de acuerdo al director algunos de los estudiantes no se podían registrar porque la señal del Internet está muy baja, “pero hay otras formas, como vía WhatsApp”, comentó.

Sin embargo, añadió “hay unos dos, o tres maestros, que no quieren dar clases, cuando deben dar clases, y si no, no hay pago”, advirtió, y en ese sentido los convocó “a que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que nuestros estudiantes puedan obtener lo mejor para que puedan regularizarse”.