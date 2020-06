“Soy el militante número 1 en MC, pero brindo todo mi apoyo abiertamente a Luis Walton Aburto”: Arturo López Sugía

/ 143

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 24 de junio del 2020.- A diferencia de otros actores políticos, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Arturo López Sugía, no se guarda nada y declara abiertamente su apoyo incondicional hacia Luis Walton Aburto.

Reconoce al ex alcalde de Acapulco y firme aspirante a la candidatura por el gobierno de Guerrero, como un mentor y líder de primera, que siempre ha trabajado por el bienestar de los ciudadanos, y por eso no duda en señalar que, “a pesar de la decisión política que tome su partido, él estará apoyando incondicionalmente a Walton Aburto “esté donde esté y con quien esté”.

“Tendremos que esperar los tiempos, pero en éste momento no es de mi interés aparecer en una boleta electoral durante el 2021, sino apoyar la construcción de un mejor Guerrero, a través de un ciudadano de primera línea como lo es Luis Walton Aburto”, precisó.

Durante una conferencia de prensa virtual que sostuvo con los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, el diputado local por Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, aseguró que “puede seguir siendo muy útil para su partido”, pero si se requiere no dudaría en separarse de su encargo para apoyar las aspiraciones del también ex senador de la república y ex dirigente nacional del partido naranja Luis Walton.

En otros temas, reconoció la falta de productividad legislativa que existe en el congreso local, debido a la “gran flexibilidad” que tienen los diputados para no cumplir oportunamente con su trabajo en las diferentes comisiones, por lo que señaló que ya propuso reformas para que se endurezcan las sanciones y descuentos contra los legisladores faltistas y de esa manera se corrija este gran problema.

Lamentó los ataques políticos que han realizado en su contra algunos de sus homólogos de la bancada de Morena, sobre todo porque son ellos quienes tratan de confundir a la opinión pública con sus “versiones a medias de lo que aprueban o no hacen en el congreso”, pues dijo que, a pesar de lo que han dicho de él, no ha tenido impedimento para votar propuestas del PRI, Morena o PRD, cuando son de beneficio para la ciudadanía.

“Desconozco si existe consigna de las bancadas mayoritarias en el Congreso, para bloquear iniciativas o exhortos de quienes no caminan con ellos”, aseguró.

Finalmente, destacó que, en un ánimo de fortalecer la transparencia, los diputados acordaron citar a comparecer a los secretarios Tulio Pérez Calvo (Administración y Finanzas), así como a Carlos de la Peña Pintos (Salud), para que informen a detalle cómo y en que se han utilizado los 200 millones de pesos que dispuso el gobierno del estado para hacer frente a la crisis generada por la emergencia sanitaria en Guerrero.

“No dudamos de que se hayan ocupado, pero la ciudadanía tiene el derecho de saber a detalle cómo se utilizó ese dinero público”, sostuvo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts