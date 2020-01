Siguen revisando con lupa las cuentas que dejó el diputado Helguera en el Congreso Local

Chilpancingo Gro; a 22 de enero del 2020 (IRZA).- El diputado Antonio Helguera Jiménez, ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, enfrentará tres demandas por supuestas infracciones a la Ley Orgánica de ese Poder legislativo cometidas durante el último mes que fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

De acuerdo con el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, del bloque de legisladores que impulsó la sustitución de Helguera como coordinador de la bancada morenista, la prioridad, antes que la unidad, es revisar el manejo financiero que dejó el depuesto.

En entrevista, el legislador informó que por esa razón le han dado tiempo al nuevo coordinador morenista y presidente de la Jucopo, Jesús Villanueva Vega, para que realice esa revisión, con base al proceso de entrega-recepción que inició la semana pasada.

“La urgencia es el tema administrativo. Debe quedar muy claro y estamos dando tiempo al coordinador (Villanueva) para que pueda resolver el tema administrativo. Sin duda que en algunos días o semanas estaremos metidos en la unidad de la fracción”, señaló.

Al inicio de esta semana diputados inconformes con la designación de Villanueva Vega como coordinador de la bancada, recurrieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para exigir que se corrija el procedimiento, tras insistir en que no fue “legal” la destitución de Helguera.

Este miércoles en entrevista, el diputado Ríos Saucedo reveló que él también presentó una queja ante la citada comisión intrapartidaria por la “conducción” que Helguera le dio a la fracción y al máximo órgano de gobierno del Poder Legislativo.

“Yo mismo he metido recursos de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por la Conducción del ingeniero Helguera. No quiero hacer ruido como lo hacen ellos, pero tampoco hemos descuidado la instancia partidaria”, soltó.

Confirmó también que con la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, presentó un recurso de revisión financiera y administrativa ante la Contraloría Interna del Congreso local, para conocer la gestión de Helguera como presidente de la Jucopo.

Confirmó además que no se desistirán de la demanda penal que presentaron el 9 de enero ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el excoordinador por presunto “abuso de funciones”.

Insistió en su desacuerdo de que por instrucciones del diputado Helguera, personas externas al Congreso allanaron tres oficinas del área financiera del Congreso, quienes cambiaron las chapas de las puertas, además de que, sin el aval del pleno, desconoció las funciones del secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, a quien le retiró las firmas para el manejo financiero ante los bancos BBVA y Santander, para cederlas a un encargado de área afín a sus intereses.

“Fue una injusticia lo que se hizo con varios compañeros, lo denunciamos y estamos esperando que siga su curso cada uno de los procedimientos”, sentenció el diputado morenista Luis Enrique Ríos Saucedo.

-¿No les afecta para el proyecto electoral del 2021?-

-“No, luego es como una especie de chantaje político de que las cosas tienen que quedar ocultas; al viejo estilo del PRI y del PRD, de que más vale que las cosas se queden acumuladas, escondidas, para no poner en riesgo… Creo que es tiempo de mucha transparencia y de que la gente sepa qué es lo que está pasando. Los partidos se manejan con recursos públicos y la gente debe de saber quiénes integramos estos partidos y la gente es muy madura y sabrá distinguir quién tiene razón y quién está buscando justicia y quien solo está en el ánimo de grilla y de escándalo”.

Confió, no obstante, en que la fracción retome la unidad en breve para impulsar la agenda legislativa del grupo parlamentario, “que fue el origen principal de la salida del ingeniero Helguera, porque no había operación, coordinación; no se priorizaban nuestros temas”.

“No es un asunto de decretar que haya unidad, es de que se hagan esfuerzos. Nosotros hemos hecho muchos y esperamos que nuestros compañeros hagan lo correspondiente. Tiene mucho que no nos hemos reunido, es justamente eso lo que se les reclamaba a Helguera, que no había tenido la capacidad de unificar y de establecer espacios donde todos coincidieran”, comentó.

La fracción morenista, dijo, buscará la aprobación de la nueva Ley Indígena, en la cual han trabajado mucho en foros y parlamentos abiertos, así como retomará el tema de la renovación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la designación de un integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, entre otros. (www.agenciairza.com)

