Si quiero ser alcaldesa de Zihuatanejo y estoy preparada para lo que venga, asegura Maricarmen Cabrera Lagunas

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 24 de julio del 2020.- Directa y sin rodeos, la diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas confirma que, “si quiere ser la presidenta municipal de Zihuatanejo”, por lo que confía en que con el apoyo ciudadano y el trabajo político que ha realizado durante más de 15 años, serán las claves para que su nombre aparezca en la boleta electoral del 2021.

Señala que buscará participar representando a una coalición de las izquierdas, tal y como sucedió en los comicios del 2018, donde fue propuesta del Partido Encuentro Social (PES), pero compitió electoralmente con el respaldo de otros partidos como Morena y el Partido del Trabajo, lo que le representó obtener una amplia victoria por la curul federal.

En entrevista virtual con el Pool de Medios “Guerrero en Redes”, la integrante de la 64 legislatura federal por el distrito 03 con sede en la Costa Grande de Guerrero, acepta que “las cosas no serán fáciles para nadie”, pero en su caso particular, dice estar acostumbrada a caminar contra la adversidad y a luchar por lo que quiere, pues asegura que en toda su trayectoria política “nadie le ha regalado nada”.

“He aprendido que en política no se juega limpio. Que hay muchas personas que utilizan la guerra sucia en redes sociales para tratar de denostar tú trabajo, como me sucedió con un video donde pretendieron tergiversar parte de mis actividades públicas con los ciudadanos, lo que finalmente no lograron”.

Sobre el proceso para elegir a quien será el próximo gobernador de Guerrero, Cabrera Lagunas sostiene que, “cualquiera de los que aspiran por Morena a competir por ese encargo, serian excelentes gobernadores”, ya que tanto Félix Salgado como Luis Walton, Pablo Amílcar Sandoval, Beatriz Mojica y Adela Román, cuentan con los méritos suficientes para ser tomados en cuenta por el partido para tan alta distinción.

Asimismo, sostiene que Guerrero “si esta listo para ser gobernado por una mujer”, por lo que de manera personal le encantaría que alguna dama se convirtiera en la primera mandataria del estado, aunque no sabe si ya podría ser en la próxima elección o hasta el 2027.

La legisladora federal afirma que “se siente muy tranquila”, porque ha luchado de manera permanente por lograr mejores condiciones de vida para los habitantes de Guerrero, y de forma particular para quienes trabajan en el campo.

Detalla que durante los meses que tiene la pandemia del Covid-19, ha entregado despensas y diversas ayudas como tinacos, laminas y medicinas a los habitantes de varios municipios, con el apoyo de muchos amigos y colaboradores, aunque eso no ha sido suficiente porque tiene la principal limitante que son sus ingresos los cuales asciende a poco más de 64 mil pesos mensuales.

“A diferencia de los diputados locales, en el Congreso de la Unión no tenemos fondos especiales para realizar obras o entregar otros beneficios como quisiéramos, por lo que parte de nuestro trabajo lo hemos dedicado a realizar gestiones ante diversas dependencias federales sean estas quienes entreguen esos apoyos a la ciudadanía”.

